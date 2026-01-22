彈劾總統不提倒閣！徐巧芯曝原因：賴清德是政治毒瘤，而非免洗筷卓榮泰

記者詹宜庭／台北報導

徐巧芯在立法院彈劾賴清德審查會上發言。（圖／翻攝自國會頻道）

立法院今（22日）處理彈劾總統賴清德案，國民黨立委徐巧芯發言時指出，即使倒閣，只要賴清德不下台，他還是可以任命相同的人，「政治衝突只要賴清德一天死性不改，就會一直持續下去。所以，真正憲政國家亂源、政治毒瘤是賴清德，而不是一個用完就丟棄的免洗筷行政院長卓榮泰」。徐巧芯也說，民進黨有51席立委，這兩天卻只有3人願意站上台說明為什麼不該彈劾總統，「賴清德真的這麼沒票房嗎？只能說可憐啊！」

徐巧芯表示，賴清德國情報告不來說是違憲，立法院今天依法邀請被彈劾人到現場，他也一樣不敢來，還胡扯說違憲。賴清德選舉時自稱是「務實的台獨工作者」，稱中華民國憲法是災難，結果選上總統後，開口閉口都拿中華民國憲法當擋箭牌，天天掛在嘴邊，卻又按照自己的喜好曲解、逃避監督。如今他連為自己辯護、說明為何不該被彈劾的勇氣都沒有，此時此刻還跑到別的地方演講，說著沒有意義的廢話，也不願意到國會殿堂聽取不同意見，爭取更多人的支持與認同。

徐巧芯指出，最可笑的是，民進黨有51席立委，這兩天卻只有3人願意站上台說明為什麼不該彈劾總統，「賴清德真的這麼沒票房嗎？只能說可憐啊！一個拿到40％選票的少數總統，不願跟立法院的多數民意溝通，推動罷免、把不同意見的人說成雜質，以為能從從容容、游刃有餘地顛覆國會，結果被全國人民打臉，國會席次一席未變，匆匆忙忙、連滾帶爬。賴清德期中考被當掉，還敢說藍白沒得到教訓，「對不起，國人已經在罷免中給民進黨教訓」。

徐巧芯指出，賴清德身為總統兼民進黨主席，卻拒絕與在野黨溝通，一個少數總統用自以為老大的態度，扯什麼「在野獨裁」，根本是鬧笑話。從來只有掌握行政權的人才有獨裁的可能，在野黨在立法院進行監督，是制衡、是落實五權分立，目的是限制執政權的無限擴張。但在賴清德眼裡，看不到自己的自大與獨裁，反而指控在野黨獨裁，這種說法有多可笑，只要上過國中公民課的人都知道他在胡說八道，就只有賴清德自己臉不紅氣不喘地再次成為政治笑話。

徐巧芯也提到，賴清德口口聲聲說要團結國人，但至今沒有任何具體行動，這種言行根本就是「唬爛」。作為三軍統帥，採購軍武時大手大腳，動不動就編列1.25兆的特別預算、追加3000億國防預算，卻對基層士兵與警消人員極其苛刻。賴清德只顧看美國人，不回頭看看台灣人，兩岸關係也被他搞得越來越糟，國軍弟兄工作量暴增，壓力與風險節節攀升。

對於有人質疑為何不對行政院長卓榮泰發動倒閣，而是選擇彈劾賴清德，徐巧芯說，這是因為我國並非美國總統制，也不是日本或德國的內閣制，更與法國的半總統制有很大不同。中華民國的憲政體制下，總統是「有權無責」，行政院長則是「有責無權」，行政院長不需經立法院同意任命，基本上就是總統的執行者。即使倒閣，只要賴清德不下台，他還是可以任命相同的人，「政治衝突只要賴清德一天死性不改，就會一直持續下去。所以，真正憲政國家亂源、政治毒瘤是賴清德，而不是一個用完就丟棄的免洗筷卓榮泰。」

徐巧芯強調，在野黨必須透過彈劾方式，讓賴清德理解自己應該負起的政治責任。她直言，賴清德「無德不親又賴皮」，這是她對他現階段的註解。這段時間有許多溝通機會，但賴清德從未把握，也不願把握，選擇把頭埋進沙裡當鴕鳥。因此，她呼籲國人同胞，支持彈劾賴清德，唯有如此，才能讓政治回到正軌。

