彈劾總統不會成功為何要提？黃國昌透露與蘇貞昌有關

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會今天召開總統彈劾案審查會，民眾黨立委黃國昌透露為何彈劾不會成功，但仍提出的理由，原來和前行政院長蘇貞昌有關。他提醒賴總統，當初彈劾總統的權力從監察院移到立法院，「正是你在當國民大會代表的時候所通過的」，這樣的修憲歷程，賴清德忘記了嗎？

黃國昌說，去年賴清德選擇當中華民國第一個拒絕公布國會三讀通過的法律，甚至毫無擔當的躲在卓榮泰背後，用不副署當作藉口來迴避自己不公布法律的違憲責任，而且是明知故犯，因為一年多前，總統府秘書長潘孟安就曾說過：「在憲政設計上，行政院應該副署，不然會打臉總統、會造成憲政危機。」

黃國昌也說明，為何彈劾不了總統還是要提出彈劾案？他說， 彈劾案的成立跟彈劾案的通過，在憲法上有不同的門檻和憲政程序要加以履行，當立法院用二分之一的立委成立彈劾案，啟動整個彈劾程序以後，賴清德就必須要面對和接受國會在彈劾程序裡追究的責任。13年前，蘇貞昌就已經回答過了，國會是監督總統的機關，對於總統侵犯立法權的行為，國會有必要採取積極的行動，依照憲法的規定，總統違法亂紀的行為是通過彈劾的機制來制衡。

