彈劾總統倒數計時！國民黨曝光完整時程表

立法院院會26日將討論在野黨提出的賴清德總統彈劾案，國民黨團總召傅崐萁今（24）日在國民黨中常會上報告彈劾日程規劃，明年將兩度邀請賴清德到立法院說明，並在全台22縣市舉辦彈劾公聽會，最終於明年5月20日進行全院彈劾表決。傅崐萁並喊話全民起義，推翻賴清德的暴政。

國民黨立院黨團總召傅崐萁。（圖／中天新聞）

傅崐萁指出，19日藍白兩黨在立法院宣示要反專制、反獨裁、反帝制，要彈劾賴清德；22日藍白兩黨全員完成連署；23日程序委員會將彈劾案排入議程；26日院會就會提出彈劾程序案。他表示，這是全民起義彈劾賴清德的時刻，當賴清德把台灣當成他「清德宗」登基元年，全民就應該起義推翻暴政，呼籲國人一起加入這個行列，彈劾賴清德是為了匡正台灣。

國民黨主席鄭麗文。（圖／中天新聞）

根據規劃，傅崐萁表示，明年1月立法院會先舉辦兩場公聽會，2月會第一次邀請賴清德到立法院說明，3月至5月間將陸續在全台22縣市舉辦彈劾公聽會，5月再邀請賴清德第二次到立法院說明，並於5月20日進行全院彈劾投票。國民黨文傳會主委吳宗憲補充，立法院公聽會時間大約是在1月14日、15日，預計1月21日、22日第一次邀請總統到立法院說明，第二次邀請總統大約是在5月13日。

國民黨主席鄭麗文表示，藍白兩黨一定會捍衛憲法尊嚴、捍衛國會尊嚴，這是藍白合作的真諦，希望彰顯民主自由法治人權的核心價值。她強調，會持續在立法院推動福國利民政策，未來合作勝選才能保護台灣，穩定政局。

