彈劾總統公聽會交鋒！ 張亞中：講國語 王義川：不懂找翻譯

立法院今天（15號）舉辦第二場彈劾總統公聽會，朝野立委爆發口角。民進黨立委王義川在用台語發言時，突然被孫文學校總校長張亞中怒嗆：「講國語好不好」，讓氣氛瞬間凝結十秒。王義川接著反嗆：「聽不懂就去找翻譯啦。」另外，這場公聽會也吵出案外案，立委吳思瑤說，是國民黨發動大惡罷，被王鴻薇怒回：「不要自欺欺人。」

孫文學校總校長張亞中：「今天辦這公聽會，後面還要拖什麼，你講國語好不好？」

被張亞中這麼一喊，王義川的面腔凝結整整十秒。

立委（民）王義川：「我用什麼話講是我的權利啦，你如果聽不懂，聽不懂去找翻譯啦，莫名其妙，我說我的話，你在囉嗦什麼意思。」

彈劾總統公聽會，反倒成了藍綠陣營的批鬥大會。

立委（民）王義川vs.台大政治系副教授彭錦鵬：「臭屁說什麼大法官的什麼，他設計的，我聽你在叭噗啦，（立法委員不要亂講話），現在是怎樣啦，請來的學者專家，怎麼這麼沒風度。」

民進黨認為，在野因為再修版財劃法不被副署，就要彈劾總統不合理，因為總統沒有違法。但對藍營來說，憲政幾乎走向獨裁化。

立委（國）羅智強：「用憲法上的藥，來治憲政上的亂，這是民進黨前主席蘇貞昌的彈劾宣言，字字句句穿透賴清德總統的心臟。」

立委（民）王義川：「說要叫總統來，要來侮辱他，要來糟蹋他，要來讓他難看，要給他漏氣，就這樣而已。」

藍綠之間，拿出了對方大咖曾經的話語，彼此對槓。

立委（民）吳思瑤vs.立委（國）王鴻薇：「針對違憲的即問即答的方式，馬英九總統、王金平院長都說過萬萬不可，（我們必須去寫下歷史，因為當獨裁成為事實，彈劾就是我們的責任）。」

只是這場彈劾總統案，吵出了案外案。

立委（民）吳思瑤vs.立委（國）王鴻薇：「國民黨你們要確定，大罷免是人民發動的，真正發動大惡罷的，是貴黨國民黨，不要自欺欺人。（柯建銘總召，他對外公開說，在整個大罷免過程裡面，賴總統每個禮拜都聽取報告，他完全掌控）。」

從彈劾吵回大罷免，歷史的罪人是誰，無可避免。

