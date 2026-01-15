彈劾總統公聽會交鋒！ 綠嗆「去倒閣」 藍：不會上當

台北市 / 綜合報導

今(15)日針對藍白黨團提出的「總統賴清德彈劾案」，召開第二場公聽會，邀集專家學者發表意見，而會中，國民黨團代表「張亞中」羅列賴清德違憲罪狀，砲轟「民選獨裁」；民進黨團推薦代表「林俊宏」則回擊，要解決爭議，應該由立法院發動倒閣。雙方砲火猛烈。

國民黨團推派代表張亞中：「總統你是人民的公僕，而不是那個日月神教的教主，任我行。」引「金庸小說」比喻，總統賴清德違憲如同一場武林浩劫，國民黨團推派代表張亞中，一一列舉彈劾要件。

國民黨團推派代表張亞中：「透過不公布不副署不執行，行政權全面地凌駕立法權，這種系統性地破壞民主制衡，形成了超級大總統，台灣實質上走向了憲政的獨裁化。」

民進黨團推派代表林俊宏：「我們的制度設計上，應該是要對行政院院長提出不信任案，進行國會改選，然後訴諸新的民意，由新的民意來決定來處理說，這個行政權跟立法權之間僵局該如何解決。」

民進黨團推薦學者林俊宏，認為發動「彈劾」非解決問題的正軌，立法院「彈劾總統案」第二場公聽會，會中展開憲政論戰，民進黨更抨擊在野陣營畫錯重點，應該發動倒閣訴諸民意。

立委(民)吳思瑤：「欲加之罪何患無辭的彈劾，這也是劃錯重點搞錯方向的彈劾，如果要追究總統的政治責任，請去勇敢地倒閣吧，難道在野黨害怕民意的最終仲裁嗎？」

立委(國)王育敏：「倒閣有用嗎，今天走了一個卓榮泰，不會來一個鄭麗君嗎，或來一個潘孟安嗎，那他們要不要聽命賴清德總統的命令，當然要啊。」

國民黨回擊，「倒閣」恐怕瓦解席次優勢，不會隨之起舞，但緊接著21日、22日，立法院將召開審查會，邀請總統賴清德到院說明，重頭戲前朝野風雨欲來。

