彈劾總統公聽會再交鋒！綠嗆在野「惡棍」 藍轟：毀憲

立法院今天開彈劾總統案第二場公聽會，朝野持續交鋒！（圖／東森新聞）



立法院今天開彈劾總統案第二場公聽會，朝野持續交鋒！國民黨推薦的學者張亞中，引用金庸小說內容，聲稱總統不接受國會監督，將憲法視為「可以隨意揉捏的麵糰」，民進黨立委反擊在野黨立委根本是惡棍！

孫文學校總校長張亞中：「總統你是人民公僕，而不是日月神教的教主任我行。」

國民黨推薦專家學者張亞中在彈劾總統案，第二場公聽會，痛批總統不接受國會監督，還引用金庸小說內容。

孫文學校總校長張亞中：「總統應該遵守憲法，而不是他手上的葵花寶典，賴清德總統不但拒絕國會制衡，甚至把憲法視為可以隨意揉捏的麵糰。」

律師陳怡凱：「行政院長拒絕副署，賴總統當然也沒有可以公布憲法上權限，因此在這裡並沒有發生他有違法問題。」

孫文學校總校長張亞中：「（賴清德）把支持者，視為他動員的資源，把異議者視為必須清除的對象。」

綠營認為如果因為再修版財劃法沒副署不執行，就要彈劾總統不合理，因為總統沒違法，但藍營高喊憲政獨裁化，行為符合彈劾紅線，朝野各持立場，立委接續交鋒。

立委（民）沈發惠：「只有憲法法院可以說賴清德違憲，結果有兩個惡棍，一個叫國民黨，一個叫民眾黨，拿一根鐵棍從車輪插進去，就腳踏車翻車了，這根鐵棍是什麼，就是憲法訴訟法，癱瘓憲法法庭。」

立委（國）王育敏：「倒閣有用嗎，今天走了一個卓榮泰，不會來一個鄭麗君嗎，或來一個潘孟安嗎，他們要不要聽命賴清德總統的命令，當然要啊，在我們憲政架構底下，我們行政院院長充其量就是總統的執行長而已，我們不是真正的內閣制。」

彈劾賴總統案公聽會與會者爭鋒相對，緊接著下周21、22號，立院將邀請被彈劾人，總統賴清德出席說明，看來朝野僵局持續吵鬧也不停歇。