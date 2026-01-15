彈劾總統公聽會國民黨列10大證明 游毓蘭轟賴清德成「憲法災難」

照片來源：游毓蘭臉書截圖

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

立法院全院委員會本週1月14日及15日召開2場「對總統提出彈劾案」公聽會。國民黨官方臉書粉專今（15）日上午彙整並貼出與會法律專家學者證言，指控總統賴清德執政一年來涉毀憲亂政，並羅列「10大惡行」，甚至指賴本人即災難，定調應被彈劾理由。

東海大學法律系退休教授、知名憲法學者林騰鷂於公聽會中，羅列賴政府「10大惡行」，包含：違反憲法忠誠義務、不依憲法公布法令、不依法行政、策動大罷免、癱瘓立法功能、國政「選舉化」、破壞司法公信力、憲法法庭違法判決、監察院職權敗壞，以及施政失能等。林騰鷂嚴正表示，此次彈劾案僅是「制裁總統的開端」。

中華民國警務與維護安全協會理事長、前立委游毓蘭則重砲批評，賴政府執政以來弊案連連，濫用司法、規避監督、癱瘓憲政，甚至憑空捏造憲法，更踐踏軍警消尊嚴。游毓蘭特別提及賴清德過去曾發表的「憲法災難說」，反諷從賴總統目前的行為看來，賴清德本人才是中華民國憲法的災難。

前監察委員、文化大學法律系副教授仉桂美指出，行政院在覆議失敗後，依法應即接受立法院決議並副署公布法案，但賴政府卻一再聲請釋憲，模糊政治與司法界線，恐造成「政治問題司法化」的憲政危機。她強調，總統與閣揆拒絕公布三讀通過的法案，已徹底侵蝕法治國原則。

法律事務所所長李岳洋律師則分析，行政院以「拒絕副署」對抗國會的行為，在憲法上完全不合理。他表示，行政權本應向立法權負責，更應遵守法律，若政府不接受國會決議，可以提出覆議，但覆議失敗後，就必須遵守法律；副署權制衡的對象是總統而非立法院，不應做為抵制法律的手段。

國民黨表示，這一年來賴清德執政荒腔走板，執政失能、違反法治，只知道透過行政手段和資源鬥爭在野黨。因此，國民黨呼籲全民一起關注彈劾案，以制裁毀憲亂政的賴政府。

照片來源：游毓蘭臉書截圖

