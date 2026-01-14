彈劾總統公聽會學者、莊瑞雄互槓！韓國瑜：喝咖啡冷靜

立法院長韓國瑜出面緩和氣氛。（圖／東森新聞）





立法院啟動對總統賴清德的彈劾案，將在21至22日邀請總統到場說明，在這之前先舉辦公聽會，現場氣氛非常火爆。東海大學法律系退休教授林騰鷂怒批政府，用2張A4紙就想通過1.25兆軍購案，是欺負老百姓，引來民進黨立委莊瑞雄反嗆胡說八道，不要亂罵人。

立委莊瑞雄vs.東海大學退休教授林騰鷂：「賴清德跟你們這些立委，有沒有對得起自己的良心，你們不會感到羞愧嗎？（你亂講）。我的發言時間，你不要講。（你胡說八道）。你不能罵人啦。」

廣告 廣告

總統賴清德彈劾案公聽會上，民進黨立委莊瑞雄開嗆學者林騰鷂。莊瑞雄vs.林騰鷂vs.徐巧芯：「這裡不是要讓你罵的。（我在批評你）。主權當然在民，但主權不在藍白，搞清楚，我尊重你。『莊瑞雄委員，不需要這個樣子』。你愛罵誰就罵誰，你搞錯了吧。」

眼看現場火藥味濃厚，立法院長韓國瑜趕緊出面緩和氣氛。立法院長韓國瑜：「因為現在的溫度開始升高了，容我提醒大家，喝口咖啡，靜下心好不好。」

林騰鷂一度被氣到高血壓發作離開座位，韓國瑜連忙上前關心，只不過韓院長的好心可不是人人都買單。立委陳培瑜vs.立法院長韓國瑜：「請你們不要在立法院繼續毀憲亂政，（好，謝謝），主席，請尊重我最後一個發言。」

不滿發言被打斷，陳培瑜先是轉頭狠瞪韓國瑜一次，講著講著又被打斷，陳培瑜再轉頭再瞪一次。立委徐巧芯：「在市議會開會期間，拒不列席議會。」

徐巧芯發言期間，陳培瑜出招，動動手指挪啊挪。目前彈劾案程序來到公聽會階段，立院拍板下週召開全院委員會審查會，邀請賴總統到場說明。對此府方回擊，盼在野速審總預算。

立委徐巧芯：「還有即問即答四個字，拿來當自己不進國會、違背自己當初諾言的擋箭牌。」

立委鍾佳濱：「只是要總統來立法院，做違憲的詢答。」

以當前在野席次，就算明知彈劾案無法成立，藍白也要把賴總統拉入戰場。

更多東森新聞報導

賴總統彈劾案首場公聽會登場 專家學者言辭交鋒

藍白聯手總統彈劾案時程曝！ 1月21、22日邀總統立院說明

快訊／民調出爐！民進黨高雄市長初選 賴瑞隆領先

