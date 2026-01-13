彈劾總統公聽會明登場！總統府喊話：先審查總預算與國防特別條例

記者楊士誼／台北報導

藍白兩黨發起彈劾總統賴清德，14日將召開首場全院公聽會，在野黨並要求總統赴立法院進行報告。總統府發言人郭雅慧今（13）日表示，立院本會期只剩最後13個工作天，應儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

立法院明早九時將由院長韓國瑜召開彈劾案的全院公聽會，由黃帝穎、游毓蘭等七名專家，與鍾佳濱、徐巧芯等七名立委發言，每人發言皆為十分鐘，週四亦將繼續召開公聽會，藍白兩黨則多次要求總統赴立法院進行報告並接受詢答等。

郭雅慧表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後十三個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，儘速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例排入審查並通過，以應國家當務之要。

