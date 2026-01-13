彈劾總統公聽會明登場 總統府：預算審議刻不容緩

總統府發言人郭雅慧提醒立法院本會期僅剩下最後13個工作天。（圖／郭雅慧臉書）





近期在野黨針對賴清德總統的政治攻防升溫，在野陣營不僅正式提出彈劾案，更進一步要求總統必須親赴立法院進行說明。針對在野黨的大動作施壓，總統府方面已做出正式回應，強調府方對於國會行使職權予以尊重，但也同時點出目前國家政務運作所面臨的急迫性。

針對此項彈劾提案，立法院相關程序已經啟動，預定將於本月14日及15日連續兩天舉行公聽會。屆時計畫邀請社會各界的公正人士出席，透過聽取多方意見的方式，廣泛蒐集外界對於彈劾總統案的看法與立場。

面對媒體詢問關於在野黨發動彈劾及要求總統出席一事，總統府發言人郭雅慧於晚間發表聲明指出，儘管府方尊重國會權力，但不得不提醒立法院本會期僅剩下最後13個工作天。她呼籲在野黨立委應當審慎考量憲政職責的優先順序，將國家整體的發展以及全體國民的福祉視為首要考量。

郭雅慧最後強調，本年度的國家總預算案原定應於去年底完成審議，如今進度已顯落後，加上攸關國家安全的國防特別條例亦刻不容緩。府方殷切期盼在野立委能把握有限的時間，儘速將上述關鍵法案排入議程並審查通過，以解決國家當前最迫切的治理需求。

