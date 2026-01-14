彈劾總統公聽會朝野交鋒 綠營：在野不倒閣 顯然打假球

立法院全院委員會昨舉行「對總統提出彈劾案」公聽會，律師黃帝穎表示，在野執意選擇高門檻的彈劾案，顯然是「打假球」。記者林伯東／攝影

憲政史上首場彈劾總統公聽會，朝野交鋒。民進黨團推薦的律師、學者代表均主張，此案爭議若源於行政院長卓榮泰不副署，應循行政、立法制衡管道，或提出不信任案，但立院卻捨近求遠直接彈劾賴清德總統，缺正當理由。

律師黃帝穎表示，在野執意選擇高門檻的彈劾案，顯然是「打假球」，心虛轉移不敢倒閣的焦點。成功大學法律系副教授陳怡凱指出，閣揆是否副署，並非對國會負責，而是為總統公布法律承擔責任，閣揆若認為該法案有違憲或瑕疵，可以拒絕副署，但立委為此彈劾總統，邏輯不通。

律師賴秉詳指出，副署權是閣揆的實質性權力，不限於對抗總統，況且在修憲後，副署權當然得以對抗立法權。所有的一切源自於閣揆不願意副署，立法院應該針對行政院長進行政治跟憲法的權力制衡，怎麼會跟總統有關？在野黨可稱背後的指導者都是總統，但憲法的制度設計就是如此，並沒有提到總統要親自對立法院負責，所以他認為彈劾案找不到正當性的依據。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，彈劾案有三項謬誤：包括彈劾不等於罷免，彈劾必須七十六席立委同意，但藍白以為可以彈劾，這就是一廂情願；其次，總統沒有違反憲法第七十二條，彈劾於法無據；第三則是藍白癱瘓憲法法庭，又提彈劾案，完全是自相矛盾。

民進黨立委莊瑞雄說，憲法法庭一一三年「憲判字第九號」明白指出，總統與立法院不存在直接的政治責任關係，藍白兩黨也許覺得人數加起來比較多，但總統才具有最大的民意基礎，立法院要監督行政權，應走憲法的正門，不應鑽這種政治的「後門」。

