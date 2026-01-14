彈劾總統公聽會火爆！ 莊瑞雄槓白推薦學者.韓急緩頰

台北市 / 綜合報導

這是台灣憲政史首例，立法院今(14)日針對藍白黨團提出的「總統賴清德彈劾案」，召開公聽會，邀請社會公正人士發表意見，而會中，受民眾黨團推派的學者「林騰鷂」(音同耀)，抨擊只用兩張A4紙，就想通過1.25兆軍購案，對得起自己的良心嗎，引發民進黨立委莊瑞雄不滿，嗆聲「亂講」，認為主權在民、不在藍白，眼看口角衝突越演越烈，立法院長韓國瑜出面緩頰。

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂說：「1兆2千億的軍購條例預算，2張A4紙賴清德跟你們這些立委，有沒有對得起你們自己的良心，你們不會感到羞愧嗎，你亂講。」民眾黨團推薦學者林騰鷂，高分貝加大批判力道，現場氣氛瞬間達到沸點，立委莊瑞雄隔空叫陣。

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂說：「講你的沒有問題啦你不能罵人啊，我當然罵人啊，我來這裡不是要讓你罵的欸，我在批評你。」雙方鐵青著臉，莊瑞雄接著拉高到主權層次，再補上一槍。

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂說：「(互相尊重啊)主權當然在民啊，但主權不在藍白啊，搞清楚欸，(那個莊瑞雄委員)我尊重你欸，(不需要這個樣子)。」眼看火花四濺，國民黨立委徐巧芯，試圖扮演緩衝墊，立法院長韓國瑜也緊急降溫。

立法院長韓國瑜說：「因為現在我們公聽會的溫度開始升高了，容我提醒大家喝一口咖啡，靜下心好不好。」暫時封印口角爭執，但也顯示各陣營鮮明立場，攤開首場彈劾總統公聽會出席名單，民進黨團推派律師賴秉詳、黃帝穎，以及成功大學法律系副教授陳怡凱，國民黨團則推薦，前監察委員仉(音掌)桂美，前立委游毓蘭還有律師李岳洋，另外民眾黨團代表找來，東海法律系退休教授林騰鷂(音耀)。

而在公聽會上法理對壘，還有不少言辭交鋒，民進黨團推派代表賴秉詳說：「主要(彈劾)理由大概是放任台積電赴美投資，出賣台灣關鍵產業鏈，台積電在昨天跟今天都已經很穩定地站上1700多元，這還算是一個必須要去攻擊跟作為彈劾的原因嗎。」

國民黨團推派代表仉桂美說：「憲法法庭人數不足，立法院多數不能接受，立法院行使它的同意權的時候，你要懂得尊重60%的民意，5人的(憲法)法庭憑什麼可以做判決，那這5人將來可以作為中華民國的皇帝。」彈劾案程序推進，會期尾聲朝野短兵相接。

