「對總統提出彈劾案」公聽會上，學者專家林騰鷂（前右）在學者專家綜合答覆發言時引發民進黨立委莊瑞雄（前左）不滿一度上前爭論，不過，隨後兩人即握手和解。（中央社）

立法院十四日召開針對總統賴清德彈劾案的公聽會，專家學者間激烈言辭交鋒。東海大學法律系退休教授林騰鷂怒批，總統賴清德違憲亂政，違反憲法忠誠義務，應受彈劾，但賴竟稱「不貪不取為何彈劾？」是非常無知、無恥、無賴。民進黨立委莊瑞雄表達不滿批林胡說八道，氣氛一度緊張。

立院21、22日邀賴總統說明

藍白聯手啟動總統賴清德彈劾案，十四、十五日一連兩天舉行兩場彈劾案公聽會，二十一、二十二日則邀被彈劾人賴總統列席進行第一次說明，以及各黨團代表詢問。若被彈劾人未列席，則由各黨團代表發言。五月召開第二次審查會，並於五月十九日進行彈劾案投票。

民眾黨團推薦的學者林騰鷂表示，錯誤的政策比貪汙更可怕，不當的人事安插也比貪汙可怕，更可怕的是濫用公權力、亂花人民血汗納稅錢。賴總統不僅違反憲法忠誠義務，也不依憲法公布法律，又一再讓行政院長不向立法院負責，還用政治訓令干預憲政程序，並操弄、策動對立委大罷免，違憲打壓多數人民選出的國會。

國民黨黨團推薦學者專家仉桂美指出，現在憲政史上面臨空前危機，賴政府上任後紛爭不斷，四成選票對六成選票視而不見。（中央社）

林騰鷂質疑，賴總統身兼民進黨主席，與行政院、監察院、民進黨團聲請釋憲，侵害國會權力，推翻民進黨提過的國會改革，另外還兩度胡亂提名不適格的大法官人選等，十惡俱全，依法應受彈劾。

國民黨團推薦的學者、前監察委員仉桂美指出，現在憲政史上面臨空前危機，賴政府上任後紛爭不斷，四成選票對六成選票視而不見，忽略自己少數的事實，是憲政動蕩不安的關鍵。行政權已經被賦予覆議的「第二次表決」機會，賴政府失敗多次理應要接受，結果民進黨政府的態度是不接受、不副署、不公布。

國民黨團推薦的學者、前立委游毓蘭說，賴清德上任之後，面臨大罷免大失敗、政治干預司法，檢調辦藍白不辦綠，民進黨政府在軍購、關稅上對美國無比大方，對內卻吃定軍警消，已依法三讀通過的預算案，行政院竟抵死不從，拒絕編列軍警消的退休預算，根本是卸磨殺驢、兔死狗烹。

立法院14日舉行全院委員會「對總統提出彈劾案」公聽會，由立法院長韓國瑜主持。（中央社）

民進黨團推薦的律師黃帝穎表示，藍白是針對卓榮泰不副署財劃法修法，若在野黨要閣揆負起政治責任的話，就應該提倒閣。彈劾總統要三分之二立委贊成後，還要送憲法法庭審理，藍白的席次明顯未達門檻，彈劾總統案根本不可能通過，只是在憲政上的打假球，也是心虛、轉移不敢倒閣的焦點。

在最後回應時，林騰鷂再度強調，軍購預算高達一兆二千五百億，「賴清德跟你們這些立委有沒有對得起你們自己的良心，如何的欺壓台灣人民」，引起在場莊瑞雄不滿，批林騰鷂胡說八道，院長韓國瑜、國民黨立委徐巧芯也上前協調勸說，隨後兩人也握手言和。

總統府發言人郭雅慧表示，總統府尊重國會相關職權，但盼在野立委以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速通過國家總預算與國防特別條例。