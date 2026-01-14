彈劾總統公聽會登場 學者交鋒行政院副署權

立法院對賴清德總統提出彈劾案，今（ 14）天舉行首場公聽會，聽取社會公正人士意見。（王千豪攝）

立法院對賴清德總統提出彈劾案，今（ 14）天舉行首場公聽會，聽取社會公正人士意見，期間與會律師針對行政院長副署權交鋒。律師賴秉詳表示，行政院長不願意副署原因源自於《財政收支劃分法》爭議，行政院長基於其對憲法的確信，當然有實質性權利可以加以主張跟論述。律師李岳洋則認為，行政院長不能動用副署權去對抗立法院。

首場彈劾案公聽會在今天上於立法院群賢樓大禮堂舉行，學者專家包括國民黨團派出仉桂美、游毓蘭、李岳洋，民進黨團派出賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱，民眾黨團派林騰鷂；出席立委包括國民黨立委林德福、徐巧芯，民進黨立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱，以及民眾黨立委劉書彬。

賴秉詳表示，立法院提出總統彈劾主要理由是放任台積電赴美投資，出賣台灣關鍵產業鏈，以及行政院長不副署兩大議題，但台積電這兩天已穩定站上1700多元，這還算做彈劾原因嗎？

他接著指出，依據學者陳英鈐的研究，當初制憲者張君勱在翻譯威瑪憲法就有注意到，半總統之下總理的副署權有可能對抗立法機關或總統，且修憲後副署權並沒有完全拿掉，所以副署權本來就不限於對抗總統，況且依民主國原則，副署權當然能對抗立法權。

賴秉詳說，行政院長不願意副署原因源自於《財劃法》的爭議，憲法第70條以及司法院釋字264、391號解釋特別提到，立法院不可以增加預算，在這種情況下，行政院長基於其於對憲法的確信，當然有實質性權利可加以主張跟論述。若回歸立法權跟行政權互動的話，憲法增修條文已明確指出方向，可以對行政院長提出不信任案，而非對總統提出彈劾案。

李岳洋則指出，修憲後，憲法增修條文把行政院長的立法院同意權拿掉了，因此行政院長的民意基礎已經從立法院被抽走了，但不是被抽走了，行政院院長就不用向立法院負責；更何況，憲法本文的副署權寫在憲法第四章總統章，總統發布命令、法律要經過行政院長副署，這顯然是在拘束總統，怎麼會去拘束立法院呢？

李岳洋說，中華民國憲法的修正跟一般的修法不同，一般修法是把原本的條文整個刪除後重新制定新條文，可是中華民國的修憲是用增修條文去凍結憲法本文；此外，當時在憲法增修條文加入覆議，如果認為可以不副署的話，那當初為何要定覆議，那就架空附議了，所以行政院長不能拒絕副署立法院提出法案。

