彈劾總統公聽會／唇槍舌戰！綠批藍白打假球 狠譏：心虛不敢提倒閣

鍾佳濱批藍白根本達不到送出彈劾案的門檻，只是一廂情願。（鏡報林煒凱）

藍白不滿行政院長卓榮泰不副署《財劃法》再修正案，去年12月在立法院通過對總統賴清德彈劾的提案，立法院今（14日）舉行首場彈劾公聽會，藍綠白三黨立委分別邀集專家學者發表意見。今上午在公聽會中三方上台發表意見時砲火猛烈，綠營代表批藍白明明應該對行政院長提倒閣，卻故意提門檻比較高的總統彈劾，根本是在打假球。

為何藍白要彈劾？公聽會有誰出席？

藍白立委去年12月在立法院院會通過賴清德總統的彈劾提案，指控他透過行政院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第72條規定公布《財劃法》再修正案，批賴違憲失職。

立法院今上午9點在群賢樓舉行總統賴清德的第一場彈劾公聽會。國民黨派出立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯、專家學者代表仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨有立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱，與專家學者代表賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨則派立委劉書彬及學者林騰鷂等人出席。

民進黨立委與受邀的專家學者在公聽會上合影。（鏡報林煒凱）

彈劾門檻高！鍾佳濱批3大謬誤

今各黨代表上台發言時輪番開轟。民進黨鍾佳濱指出，彈劾是由國會1/2提議、2/3以上提出，再經憲法法庭裁決，而以113席來算，2/3是76席，藍白加起來未達門檻，要怎麼向憲法法庭提出？

鍾佳濱表示，這次彈劾案是因為行政院長不副署，藍白既然認為不副署是違憲的，那就應該向大法官聲請釋憲貨是追究行政院長的政治責任，但他們卻不是這樣作，還發表一個無關痛癢的譴責文。他指出這起針對總統的彈劾案有3大謬誤：一、彈劾不等於罷免，藍白未達76席門檻認為可以提出彈劾，只是一廂情願；二、彈劾要違法失職，總統沒有違反藍白提出的憲法76條，是於法無據；三、藍白癱瘓憲法法庭、不接受審理，現在又提出彈劾案要求憲法法庭受理，這是自相矛盾。民進黨認為本次彈劾案3大謬誤，不值一提。

隨後上台的陳培瑜痛批藍白立委的指控是荒謬鬧劇，並指每次國民黨立委每次從中國回來就讓台灣立法院更亂，怒嗆藍白不要再唱和中共、不要在立法院毀憲亂政；莊瑞雄也說，賴總統上任以來沒有任何言論自由受到剝奪，大家在這裡痛罵卓榮泰、彈劾賴清德邏輯不通，如果真的要究責行政院長應該提不信任案、要究責總統應該是要提罷免案。

陳培瑜怒批藍白的指控是荒謬鬧劇。（鏡報林煒凱）

行政院長不副署卻提彈劾總統？ 學者批邏輯不通

綠營代表的專家學者、律師賴秉詳發言時也指出，副署是行政院長的實質性權力，既然是行政院長不願意副署，立法院應該是要針對行政院長來進行一個政治跟《憲法》方面權力的互相制衡，怎麼會跟總統有關係？

律師黃帝穎也直指藍白這個彈劾案是在打假球，核心是針對行政院長不副署，應透過倒閣處理，依照藍白過半席次可做到，但他們卻執意提出門檻更高的總統彈劾案，顯然是「憲政打假球」，心虛轉移不敢倒閣的焦點。他也提到，根據憲法判決，總統跟立法院沒有權力從屬關係，立院無權問責總統，藍白假借彈劾名義要總統來備詢已經違憲。

律師黃帝穎批藍白轉移不敢提倒閣的焦點。（鏡報林煒凱）

學者陳怡凱則提到，行政院長的副署權並非對國會負責，而是為總統公布法律承擔責任，若行政院認為該法案有違憲或瑕疵可以拒絕副署，若行政院長沒副署總統就無從公布，若拿這當作彈劾總統的理由邏輯不通。

