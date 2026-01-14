彈劾總統公聽會…學者批賴總統濫權 倒卓揆沒道理

立法院昨天針對彈劾賴清德總統舉行公聽會，學者代表林騰鷂（右）發言引起民進黨立委莊瑞雄（左三）不滿，立法院長韓國瑜（左二）與國民黨立委徐巧芯（左）在旁緩和氣氛。記者曾原信／攝影

藍白對賴清德總統發動憲政史上首次彈劾總統案，立法院昨天召開全院委員會公聽會。東海大學法律系退休教授林騰鷂羅列賴總統「十大惡行」，怒批賴總統掌握實質行政權、閣揆卓榮泰只是稻草人，要在野黨「倒稻草人」實在沒有道理；賴總統掌控國家軍隊、特務警察，還用兩張Ａ４紙就想通過一點二五兆元軍購預算，簡直是欺壓台灣人民，現在的彈劾正是制裁的起點。

民進黨立委莊瑞雄聞言忍不住打斷稱「不要亂罵人」，林騰鷂也不滿回嗆，「這是我發言時間」，並一度被氣到高血壓離開座位。眼見場面火爆，主持會議的立法院長韓國瑜趕緊出面緩頰說，「喝口咖啡靜下心。」公聽會結束後，莊瑞雄上前向林騰鷂表示歉意，兩人也握手和解。

參與公聽會的國民黨立委林德福批評，賴總統有濫用覆議權和釋憲等「亂政五部曲」；民眾黨立委劉書彬則說，賴總統毀憲亂政是「德不配位」，南韓前總統尹錫悅被檢方起訴並求處死刑，呼籲賴總統也應守憲守法，不要重蹈覆轍，否則尹錫悅的案例就在身旁。

針對尹錫悅案，國民黨主席鄭麗文昨在中常會也表示，很擔心賴總統有一天鋌而走險，用一樣的理由手法剝奪台灣正常政治與民主選舉，這並非危言聳聽。不過，民進黨秘書長徐國勇反批，有戒嚴過的是國民黨，用沒有根據、不能類比的南韓狀況就來猜測，簡直是胡扯，台灣和南韓完全不一樣。

國民黨團推派的前監委仉桂美表示，中華民國憲政出現空前危機，為什麼四成民意可以違反六成民意？僅有五位大法官憑什麼作出憲判？若未來少數民意都循此模式，這不是憲政災難是什麼？賴總統要面對少數政府的事實，不能總是想著用司法解決。

林騰鷂重批賴總統「十大惡行」，包括違反憲法忠誠義務、不依憲公布法律、在正式文件上寫「宜聲請釋憲及暫時處分」、策動對立委大罷免、總統兼黨主席夥同政院聲請釋憲、以動員取代治理、兩度胡亂提名不適格大法官人選、放任憲法法庭在未達法定評議人數下作成裁判、不讓請病假一年的監察院長辭職、施政不做卻常下鄉，簡直「把總統職位做賤」。

國民黨立委徐巧芯說，總統府也非常清楚，副署權要制衡的對象是總統，而不是立法院；在權力分立的國家，最基本的要求就是行政機關應依法行政，在我國的憲政制度，閣揆由總統提名，總統竟然為虎作倀，當然符合被彈劾的要件。

