彈劾總統公聽會 張亞中引「金庸」轟：賴清德非日月神教任我行

立法院今（15日）舉辦總統彈劾案第二場公聽會，憲政學者在會中嚴厲批評賴清德總統的施政作為已明確違憲。前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中引金庸小說《笑傲江湖》的人事物砲轟賴清德應該遵守的憲法，不是他手上的「葵花寶典」; 總統是人民的公僕，不是那個「日月神教」的教主「任我行」。中華民國不是你說了算。

前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中。（中天新聞）

張亞中強調，這不只是程序性會議，而是攸關台灣民主憲政存亡的重要時刻，並直指當彈劾因政治因素已不可能時，總統是否正走向民選獨裁。

張亞中在發言中呼籲與會者帶著知識與良心發言，暫時放下政黨立場，不要先問站在哪一邊，而要先問這樣做對不對。他誠懇請民進黨朋友換位思考，如果今天做出同樣行為的是國民黨籍總統，是否能接受？強調真正該被捍衛的不是立場，而是憲法與民主底線。

張亞中指出，民主政治最基本原則是人民是主人、選出來的是公僕，但近年來權力越來越集中、制衡越來越失靈。他批評賴清德不但拒絕國會制衡，甚至把憲法視為可隨意蹂躪的工具，把支持者視為動員資源、把異議者視為清除對象，已不是民主治理而是權力支配。

張亞中列舉五大違憲事項，包括拒絕公布立法院三讀通過的財政收支劃分法修正案、縱容行政院長不副署制度性違憲、複議否決後不執行法律、行政權僭越司法權自行否定法律效力，以及透過不公布、不副署、不執行系統性破壞民主制衡，使立法院形同虛設，台灣實質走向憲政獨裁化。

立法院舉行彈劾總統案第二場公聽會。（中天新聞）

針對賴總統上任後的治理模式，張亞中認為已呈現民選獨裁特徵。他指出總統把少數處境轉換成全面對抗國會，將未配合行政權等同於敵對勢力；濫用國安、反滲透、抗中保台等話語權壓制異議；司法與監察高度政治化形成寒蟬效應；以政治動員和罷免取代制度內制衡。

張亞中痛批，賴清德雖透過選舉上台，但其作為逐步瓦解制衡、壓縮異議、集中權力，完全拒絕自我節制,正是民選獨裁的標準路徑。他強調總統是人民選出的最大公僕而非皇帝，應遵守憲法而非將其當作「葵花寶典」，總統不是「日月神教教主任我行」，中華民國不是總統說了算。

張亞中分析，彈劾需三分之二立委同意，在高度對立、黨紀至上的政治文化下幾乎不可能啟動。問題不在門檻，而在於只要總統來自執政黨，即使明顯違憲也會被全面護航。當台灣政治只剩立場不問是非，憲法只在有利時被高舉、不利時被踐踏，彈劾制度就從制衡工具變成縱容的保護網。

張亞中指出，台灣民主最大悲劇，是制度存在卻無法運作、權力失衡卻無法修正、違憲明確卻無法究責。他提出兩條出路：一是總統自我節制回歸憲政正軌，但看起來困難；二是人民與在野力量集體覺醒，用行動守住憲法，因為獨裁者從不會因溫柔勸說而退讓。

張亞中最後呼籲，在野黨要堅持、支持者不能只在網路憤怒而不走上街頭，民進黨支持者也不該只在乎立場而讓憲法被踐踏，中間選民更不能冷漠旁觀。他警告若繼續如此，最終結果只有獨裁者得逞、憲法崩解、台灣民主名存實亡。今天討論的不只是賴清德是否應被彈劾，而是中華民國憲法還要不要救。

