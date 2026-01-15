彈劾總統公聽會 張亞中控賴清德踩憲法5大「紅線」

孫文學校總校長張亞中。 圖：擷取自國會頻道

[Newtalk新聞] 立法院今（15）日舉行第二場提案彈劾總統賴清德的公聽會，以國民黨邀請學者身分到場的孫文學校總校長張亞中在發言期間，直指總統賴清德有五大違憲行為已觸及憲法紅線，現在已有兩條路，一是總統自我節制，回歸憲政正軌，二是人民與在野力量的集體覺醒，以行動守住憲法。

張亞中表示，今天他想談的主題是，總統賴清德的行為當然已經違憲，但是因為政治因素，彈劾已不再可能，當彈劾成為不可能，總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主嗎？

張亞中強調，總統必須依憲行政，而不是用個人的政治意志取代憲法。粽統是人民選出的最大公僕，不是皇帝，也不是可以為所欲為的統治者，應該遵守的是憲法，但賴清德的多項作為，已明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件。

張亞中接著列舉，第一、立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院覆議遭否決後，總統依法應即公布，卻選擇拒絕，這不是政治判斷，而是無裁量空間的憲法義務。拒絕公布，本身就是違憲；第二、在現行修憲架構下，我國的憲政已傾向總統制，行政院長副署法律是程序性義務，而非政治選項，賴清德不僅未要求行政院長依法副署，反而縱容其以不副署作為對抗立法院的政治工具，破壞總統、行政院長與立法院之間的憲政協力關係,，屬於制度性違憲。

張亞中再指，第三、憲法增修條文明定，覆議遭否決後，行政院長「應即接受」。然而，行政部門卻以不副署、不執行的方式，變相否定國會決議，這已是實質違憲；第四、是否違憲，唯一有權判斷者是司法院大法官。行政部門自行否定立法院通過的法律效力，形同總統與行政院兼任大法官，行政權僭越司法權，自行否定法律效力，嚴重踐踏權力分立；第五、透過不公布、不副署、不執行，行政權全面凌駕立法權，使立法院在總統任期內幾近無法制衡行政權，系統性破壞民主制衡，形成「超級大總統」，台灣實質走向憲政獨裁化。

張亞中認為，總結而言，賴清德默許，甚至主導「不公布、不副署、不執行」國會通過法律的系統性否定立法權行為。這已經不是政策爭議，而是總統拒絕遵守憲法，憲政秩序正在被破壞層次。賴清德已經可以自行決定哪些法律「有效」、哪些「無效」，立法院即形同虛設，民主制衡機制名存實亡。賴清德的違憲行為，當然已經完全符合彈劾的紅線。

