彈劾總統公聽會 彭錦鵬怒批賴清德：像無賴一樣是違憲慣犯

立法院今（15日）舉辦總統彈劾案第二場公聽會，憲政學者在會中嚴厲批評賴清德總統的施政作為已明確違憲。前台大政治系副教授彭錦鵬怒批賴清德是違憲慣犯，正在進入「不進市議會2.0」，賴清德主導大罷免，否定中華民國憲政架構，否定選舉合法性，這太可恥。

前台大政治系副教授彭錦鵬。（中天新聞）

彭錦鵬表示，今天的發言包含兩個部分。 第一個部分，賴清德是一個違憲的總統。第二個部分，賴清德是違憲慣犯的總統。而今天公聽會的重點只有一個，那就是總統到底有沒有違憲。他今天的發言要針對民進黨立委，「原因是

廣告 廣告

你能夠正視一個總統。 居然可以光明正大像無賴一樣的違憲嗎？」

彭錦鵬指出，從2025年12月5日覆議失敗開始算，現已是41天，憲法無明文規定，若總統不公布怎麼辦，憲法無一字是虛字，每個字都要遵行。立法院通過法律，總統只能公布，不公布的責任大概要由憲法法院審理。但是在這之前，總統應該要做的是，要用什麼樣的理由來爭取全民的同意而壓迫國民黨民眾黨再次修改財劃法，否則就是違憲。

彭錦鵬續指，所以這違憲的現實呢？就讓我們想起說賴總統現在正在進入一個階段叫做「不進市議會的2.0版」，而且已經41天了。彈劾是憲法裡終極的究責條款。賴清德在守法復憲的記錄上充滿瑕疵，甚至出現極為嚴重的違憲慣犯的記錄，受到立法院彈劾有必要。

彭錦鵬舉出，賴清德擔任台南市長，不進台南市議會約8個月，市府官員不進議會被監察院稱為「憲政惡例」並加以彈劾，彈劾文指此一舉動開地方自治史上官員集體不進議會之惡例，違反「地方制度法」背棄宣誓條例的規定，嚴重灼傷現代民主法治國基本原則，逾越憲法與地方制度法規範，地方自治團體新首長行政權之基本界限，架空地方立法權，動搖民主社會基本核心，這一段彈劾文剛好可用在此次彈劾案，蔑視民主跟法治基本原則，要守法守憲。

立法院舉辦彈劾總統案第二場公聽會。（中天新聞）

彭錦鵬再舉例，賴清德主導大罷免，否定中華民國憲政架構。2024大選當天晚上，確定朝小野大的事實，前總統陳水扁在任時也是同樣情況，但陳水扁基本遵守憲法規定，而賴清德立刻附和民進黨立院團總召柯建銘推動大罷免，意即賴清德不接受選舉結果。推動大罷免在本質上就是違憲行為，否定選舉合法性，這太可恥。

彭錦鵬透露，他是憲法大法官任期制度的設計者，憲法增修條文第5條若稱之為「彭錦鵬條款」也是正確的，條文文字為已故的前大法官吳庚協助，他與吳庚有協議，故沒有在吳庚生前公布。

彭錦鵬說，根據憲法增修條文第5條規定，大法官15人並以其中1人為院長、1人為副院長，由總統提名，立法院同意任命。但賴清德違背積極提名大法官的憲法義務。

彭錦鵬表示，「憲法訴訟法」規定，大法官人數因任期屆滿、辭職、免職或死亡，未達15人，總統應於2個月內補足提名，而現有總額要10人以上才能夠參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人，但日前5名大法官公然、毫不知恥且無任何法學修養的情況之下，公布憲法判決案。

彭錦鵬總結說，賴總統違憲，而且是違憲的慣犯，他應該要好好的深自反省，否則我們未來也會碰到大法官人數一直空缺，而沒有辦法審核彈劾案；就算民進黨的立委同意彈劾案也是如此。

延伸閱讀

天敵？陳亭妃贏得初選 謝龍介回應了

台南市長初選落敗！林俊憲認輸 「接下來全力支持陳亭妃」

快訊/憲妃之爭大結局！陳亭妃贏了 出線台南市長初選