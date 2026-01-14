彈劾總統公聽會 民眾黨代表.民進黨立委互槓

台北市 / 綜合報導

立法院昨(14)日針對國民黨團和民眾黨團提出的「總統賴清德彈劾案」，舉行公聽會，各黨團請到的代表發表意見。而會中，受民眾黨團推派的學者「林騰鷂(音同耀)」，批評「只用兩張A4紙，就想通過1.25兆軍購案，對得起自己的良心嗎」，民進黨立委莊瑞雄當場回嗆「亂講」，認為主權在民、不在藍白。兩人激烈辯論，立法院長韓國瑜還出聲緩頰。而依照藍白黨團日前公布的賴總統彈劾案時程，昨(14)日和今(15)日兩日舉行公聽會，接著21、22日，將邀請賴總統到院說明。接著5月也將邀請賴總統說明，最後預計在5月19日進行彈劾案投票。不過依法，彈劾案要全體立委三分之二以上同意、也就是76席，才能送憲法法庭審理，藍白相加的席次依然不夠。

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂：「1兆2千億的軍購條例預算，2張A4紙，賴清德跟你們這些立委，有沒有對得起你們自己的良心，你們不會感到羞愧嗎你亂講。」針對藍白提出的總統彈劾案，民眾黨團推薦的學者林騰鷂，高分貝批判，民進黨立委莊瑞雄從對面的位置叫陣。

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂：「講你的沒有問題啦你不能罵人啊我當然罵人啊，我來這裡不是要讓你罵的欸我在批評你。」

立委(民)莊瑞雄VS.民眾黨團推派代表林騰鷂：「(互相尊重啊)主權當然在民啊但主權不在藍白啊搞清楚欸，(那個莊瑞雄委員)我尊重你欸(不需要這個樣子)。」立法院長韓國瑜也出聲緊急降溫。

立法院長韓國瑜：「因為現在我們公聽會的溫度開始升高了，容我提醒大家喝一口咖啡靜下心好不好。」緊張氣氛稍微緩和。第一場彈劾總統公聽會出席名單。

民進黨團推派律師賴秉詳黃帝穎，以及成功大學法律系副教授陳怡凱。國民黨團則推薦前監察委員仉桂美前立委游毓蘭還有律師李岳洋。另外民眾黨團代表找來東海法律系退休教授林騰鷂，除了莊瑞雄和林騰鷂的激辯，在公聽會上，還有不少言辭交鋒。

民進黨團推派代表賴秉詳：「主要(彈劾)理由大概是放任台積電赴美投資，出賣台灣關鍵產業鏈，台積電在昨天跟今天都已經很穩定地站上1700多元，這還算是一個必須要去攻擊跟作為彈劾的原因嗎？」

國民黨團推派代表仉桂美：「憲法法庭人數不足，立法院多數不能接受立法院行使它的同意權的時候，你要懂得尊重60%的民意，5人的(憲法)法庭憑什麼可以做判決，那這5人將來可以作為中華民國的皇帝。」

根據藍白黨團日前公布的賴總統彈劾案時程，14、15日舉行公聽會，接著21、22日將舉行第一次全院委員會，邀請被彈劾人也就是賴總統到院說明。接著5月13、14日舉行第二次全院委員會，也將邀請賴總統來說明，最後預計在5月19日進行彈劾案投票。

不過看看總統彈劾案要通過的門檻，依法首先是立法院全體立委過半上提議，目前提議已通過。接著要全體立委三分之二以上決議，算下來要有76席，藍白加起來並不夠；如果立法院通過決議，接下來要聲請憲法法庭判決。

高雄科大科法所教授羅承宗：「總統是民選，憲法門檻設計相對高，國會多數黨席次有沒有三分之二，沒過都很難，用意非常昭然，想把總統叫來立法院。」

在彈劾總統的法定流程中，交付全院委員會審查，根據立法院職權行使法第43條，「全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明」，這也是藍白黨團公布的流程中，要求賴總統到院說明的流程，但法律規範字眼是「得」。

而要對總統課責，除了彈劾，也有罷免。去年藍營也曾喊出罷免總統。依法，立法院通過的門檻和彈劾一樣，都是全體立委三分之二以上，也就是76席，但罷免案若送出立法院，下一步要經過全民公投。

文化國發與中國大陸研究所兼任教授曲兆祥：「彈劾完全針對總統司法行為，罷免又不一樣，真正能罷免總統的是中華民國公民但前面要有立法委員的提案，罷免是政治上課責總統的政治責任，彈劾是針對總統的法律責任。」

總統彈劾案，藍白黨團推進，朝野持續交鋒。

