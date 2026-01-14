彈劾總統公聽會／藍白齊轟賴清德獨裁 羅智強嗆：跟尹錫悅差在哪

立法院今舉行總統彈劾公聽會，邀請三黨立委與代表出席發言。（鏡報林煒凱）

藍白立委不滿行政院長不副署《財劃法》修正案，對總統賴清德提出彈劾案，立法院今（14日）上午在群賢樓大禮堂舉行首場彈劾公聽會，藍綠白三黨立委與學者專家輪番發表意見，期間砲火猛烈、互不相讓，綠營批藍白打假球、藍白則嗆賴清德獨裁、德不配位，國民黨團書記長羅智強還批賴和韓國前總統尹錫悅差在哪。

綠營發言時批藍白打假球，強調彈劾案的核心在於行政院長不副署，那應該是要提倒閣而非總統彈劾案，且藍白的席次根本未達向憲法法庭提出彈劾案的門檻。

徐巧芯指賴清德是始作俑者 林德福批弱化行政院

國民黨出席立委徐巧芯發言時則指出，行政院長是總統提名，總統配合為虎作倀，破壞憲政秩序和權力分立，就是重大違失、符合彈劾要件。徐巧芯說，按照我國體制，就算倒閣讓閣揆卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰，所以對「始作俑者」彈劾有充足理由。

徐巧芯稱總統賴清德是始作俑者，有充足彈劾理由。（鏡報林煒凱）

藍委林德福也直指賴清德是一切的幕後主使者，因為賴去年就和綠營立委開會拍板確認不副署策略，表面上是卓榮泰不副署，實際上是賴在背後下指導棋。他批賴介入行政、立法的攻防，以總統身分對行政院的施政直接定調、弱化行政院長的政治責任形成「超級總統制」。

劉書彬轟賴「德不配位」 走向行政獨裁

民眾黨立委劉書彬則嗆民進黨賴清德以40%當選總統、立法院也只有51席，但賴卻不反省「雙少數」，還毀憲亂政、搞大罷免。她指出，行政院長在覆議失敗後就應該接受立法院的決議，但賴、卓卻用不副署的方式阻擋法案生效，此例一開，未來總統都可以拒絕不符合他利益的法律，形同實質架空立法權、走向行政獨裁。

劉書彬還批憲法法庭在未達新法門檻就開會作成判決，製造憲政危機，更批賴清德明知有憲政危機仍執意為之，是德不配位的總統。她也坦言就算要立法院2/3席次才能提出彈劾案，他們也要讓這個憲政責任被歷史記錄下來，還提到韓國前總統尹錫悅被檢方以「內亂首謀」起訴、求處死刑，要賴總統好好思考，不要重蹈覆轍。

劉書彬（左）批總統賴清德「德不配位」。（鏡報林煒凱）

國民黨推派的專家、前監察委員仉桂美指出，賴清德始終無法正視少數政府、少數國會的事實，政治問題應回歸政治解決，而非司法或行政。她認為反對黨窮其憲政上規範的方式，包括彈劾等，是希望落實權力分立制衡保障人權，合憲合規。民眾黨推派的學者林騰鷂則說，賴清德才是掌握實執行政權的人，民進黨卻要在野去推倒「稻草人」卓榮泰，沒有道理，還嗆賴清德掌控國家軍隊、特務警察，把所有資源都拿走，更想用2張A4紙通過1.25兆元的軍購預算，狠嗆欺壓台灣人民、浪費納稅錢。

藍綠白分別邀請專家學者出席發言。（鏡報林煒凱）

羅智強批不編預算 相比韓國尹錫悅

國民黨團書記長羅智強則在會前受訪痛批，立法院通過的軍人加薪、警消退休保障、停砍年金、《財劃法》修正案，賴清德都不編、不副署、不公布、不執行，跟最近被起訴求處死刑的尹錫悅差在哪？批行政院擺爛不編預算不作正事，執政黨還想嫁禍在野黨，藍白已經啟動協商要讓重大預算能繼續往前走。

羅智強嗆賴清德和尹錫悅差在哪。

為何藍白要彈劾？公聽會有誰出席？

藍白立委去年12月在立法院院會通過賴清德總統的彈劾提案，指控他透過行政院長以不副署之方式配合，不依《中華民國憲法》第72條規定公布《財劃法》再修正案，批賴違憲失職。

立法院今上午9點在群賢樓舉行總統賴清德的第一場彈劾公聽會。國民黨派出立委林德福、邱鎮軍、徐巧芯，專家學者代表仉桂美、游毓蘭、李岳洋；民進黨有立委莊瑞雄、陳培瑜、鍾佳濱，與專家學者代表賴秉詳、黃帝穎、陳怡凱；民眾黨則派立委劉書彬及學者林騰鷂等人出席。

