彈劾總統列院會議程 綠嗆犯啥罪

藍白23日於立法院程序委員會中，通過由國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌各自領銜提出的彈劾賴清德總統案，並排入26日院會議程。國民黨團書記長羅智強說，將繼續溝通彈劾日程規畫草案，待26日黨團大會通過後定案。民進黨立院黨團則反嗆藍白分不清罷免與彈劾，賴總統犯了什麼罪要被彈劾？

針對在野黨立委聯手提案彈劾賴總統，且將依法邀被彈劾人到立院列席說明。總統府發言人郭雅慧昨表示，「只要是合法合憲以及完備的程序，我們都會給予尊重。」

立法院昨召開程序委員會，國民黨、民眾黨以人數優勢通過白委劉書彬提案，將兩黨各自提出的彈劾賴清德總統案分別列入26日院會議程報告事項，並交由全院委員會併案審查。

羅智強表示，彈劾的日程規畫草案已出爐，細部會與民眾黨再協調，待26日國民黨團大會通過後定案。目前方向包括召開不只一次的全院委員會，邀賴清德到立院說明，且傾向在立院開彈劾公聽會，以及全國一系列凝聚「憲政守護力量」行動，投票前再開一次全院委員會邀賴說明，預計明年5月20日前後表決。

民進黨團幹事長鍾佳濱批評，國民黨「彈劾、罷免傻傻分不清」，過去前總統陳水扁執政因朝小野大，國會曾3度於2006年提罷免案，理由無非是陳水扁縱容弊案、貪汙舞弊等，這次藍白分別提彈劾案，關鍵詞是違憲失職。

鍾佳濱解釋，罷免是追究總統的政治責任，但彈劾必須以違法為前提。《憲法》第52條規定「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究」，因為總統在刑事上責任無法透過一般法庭審理，其他違法犯罪行為才需由立院向憲法法庭提彈劾，藍白卻僅概括稱賴總統違憲失職，「等著看藍白如何說跟全國說明，賴總統犯了哪一個罪？以至於要提出彈劾」。