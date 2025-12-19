彈劾總統只能朝這方向布局？黃暐瀚示警1情況 曝「彈劾通關」唯一可能

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，藍白兩黨昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，預告總統賴清德將是下一個彈劾對象；資深媒體人黃暐瀚指出，要想彈劾成功，唯一的方式是透過倒閣重選、藍白獲得超過76席的席次，否則以當前的狀況來說，彈劾賴清德是絕對辦不到的。

黃暐瀚透過臉書直言，如果在野真的想彈劾總統「恐該倒閣重選」；黃暐瀚指出，自己之所以沒有多談倒閣換掉卓榮泰的議題，是因為關鍵點在於賴清德。黃暐瀚警告，只要賴清德未做出改變、持續朝野對立，眼下「卡死」的僵局依然是無解的。

「但現在藍白決定要提『彈劾』，那就得說清楚」，黃暐瀚強調，以現在藍綠白的版圖來看，倒閣是絕對可以辦到的事情，至於彈劾、罷免總統，則是完全不可能。

黃暐瀚直言，除非倒閣重選之後，藍白立委席次超過76席，就有可能將總統彈劾案送出國會，不過隨後要面對的，就是憲法法庭癱瘓無法處理後續作業的問題；而總統的罷免案也能在送出立法院後，交由公民複決。黃暐瀚重申，民眾必須清楚，現在要彈劾總統是「絕對辦不到」的客觀事實，至於要怎麼做，就必須由藍綠白自行決定。

