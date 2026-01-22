彈劾總統台下藍委空盪盪？ 羅智強傻眼：15綠委只來3個

立法院全院委員會邀請被彈劾人總統賴清德列席說明，但賴清德拒絕，立委坐位區僅零星立委在場。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院連日針對提案彈劾總統賴清德進行審查，並邀請賴清德到立法院。民進黨立委吳思瑤昨天則公開議場畫面，指民進黨沈伯洋發言時，國民黨立委僅4人在場，民眾黨立委更集體缺席，連提案方自己都不捧場 。國民黨立法院黨團書記長羅智強今（22日）則嗆回，去問賴清德為什麼沒出席啊！賴清德沒出席才是重點啊！在野黨有上去質詢，這就是彈劾會的目的。

面對綠委指責。羅智強上午不滿指稱：「奇怪了，我不知道民進黨到底怎麼樣，你們總統沒出席，你不管？你管台下在野黨在不在？沒出席的總統你不管，你管台下在野黨立委在不在？在野黨立委該上台說明的全都有上台，你民進黨按照分配的15個，你也只來3個啊！」

廣告 廣告

另就總預算卡關爭議，美國在台協會處長出席國防院的 「強化國防投資與國家整體發展」座談會，再度對國防預算發出呼籲。羅智強回應，國民黨對國防的立場，一直是要投資戰備，也要投資和平，更重要的是交出保衛台灣安全的成績單。馬英九執政時期，國防預算一年3000億元，今年則高達9500億元，還要再加上1.25兆元的特別軍購。

羅智強表示，昨天賴清德沒出席的立法院彈劾會上，他就問賴清德，編列天價國防預算到底買到什麼？現在海峽中線失守，連24海浬鄰接區都被飛彈、火箭彈直接打進來，這是多麼嚴重的事！整個臨海都被中共包在軍事演習範圍內，賴清德做到什麼？

羅智強還說，給天價國防預算沒問題，賴清德要拿就拿，問題是，今天賴清德丟掉海峽縱身、丟掉臨海鄰接區，這種喪權辱國的事情，賴清德連到立法院出席都不敢，當一個沒出席彈劾會總統的時候，在野黨才希望賴清德到立法院說明，所以國民黨沒有反對1.25兆元特別軍購，他們要的是一個交代，給9500億元國防預算、1.25兆元特別軍購後，賴清德是不是能保證中共軍機不再越過海峽中線？中共越雷池一步，就用1.25兆元軍購打回去！

羅智強表示，要賴清德按照自己的承諾，來立法院報告並接受質詢有這麼困難嗎？一定要沒出席彈劾會嗎？一定要沒出席國會嗎？出席、說明、問答一下，很多問題就能解決，所以卡預算的從頭到尾都是賴清德自己。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

黃國昌諷刺卓榮泰下戰帖後「龜縮」 綠黨團：跳樑小丑

被提彈劾拒到立院說明 王鴻薇轟賴清德：自己當大法官？