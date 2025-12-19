彈劾總統容易嗎？藍白喊「賴清德比袁世凱惡質」真有理？總統府：只要合乎「憲政體制」都尊重

行政院長卓榮泰拒絕副署藍白三修「財劃法」，獲總統賴清德支持。中國國民黨、台灣民眾黨周五（12/19）宣布，正式啟動彈劾賴總統程序，並將在全國各縣市舉辦「彈劾違憲總統、全台守護憲法」公聽會。 國民黨立法院黨團總召傅崐萁指控，賴總統正式登基為中華民國皇帝，「清德宗」毀憲亂政，比曹錕、袁世凱更惡質，在野黨要團結「推翻賴清德暴政」。 民眾黨團總召黃國昌表示，中華民國憲政史上，從未有一位總統敢不公布國會通過的法律，「這是帝制，不是民主憲政」。 但「彈劾不易」的是，藍白去年底聯手修正「憲訴法」，憲法法庭判決須至少10名大法官，違憲宣告需至少9人。然藍白二度否決新任大法官人事案，讓僅有8名大法官的憲法法庭形同癱瘓，因此恐無法審理此彈劾案。 總統府發言人郭雅慧回應，在野黨動作，恰足以證明立法院在「憲法」上有手段可制衡閣揆、總統，無所謂行政濫權，但只要合乎憲政體制都尊重。她提醒立法院，依憲政程序，總預算案須在年底前審竣。

行政院拒副署藍白「財劃法」 在野立委聯合啟動彈劾賴總統

國民黨、民眾黨聯手在立法院短期三修《財政收支劃分法》、修《憲法訴訟法》及杯葛大法官人事案，實質癱瘓憲法法庭，且通過停砍公教年金等諸多爭議法案，並八度否決行政院所提覆議，卓揆最終決定不副署「財劃法」。

廣告 廣告

對此，國民黨團周五偕民眾黨團立委，於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」在野黨團聯合記者會，並在現場展示一幅疑結合中華民國首任總統袁世凱上身，與賴清德臉部而成的畫像。

傅崐萁：清德宗元年賴總統登基皇帝 要代表全國民意推翻暴政

傅崐萁致詞指出，在民主澎湃的21世紀，在中華民國由人民選出的少數總統，在114年12月宣布獨裁，宣布改變國家體制，宣布「賴清德清德宗元年」，正式登基為中華民國皇帝，廢掉由全國人民100%民意選出來的國會。

傅崐萁指控，賴總統竟由其「大秘書」卓榮泰院長，對國會通過的法律案不副署、不公告、不執行。他炮轟「怪獸總統」「清德宗」已正式稱帝，比曹錕、袁世凱更惡質，他表示必須要勇敢地代表全國民意推翻暴政，「中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式發起。」

黃國昌：中華民國從未有總統敢不公布法律 轟此為帝制非民主

黃國昌隨後表示，依「憲法」第72條，行政院長對立法院通過的法律提覆議被否決後，總統在收到立法院咨文十天內，就須公布。他表示，中華民國憲政史上，從沒有一位總統敢拒不公布國會三讀通過的法律。

黃國昌高聲砲轟，這國家不需任何人以安定之名，更不允許總統自詡大法官，踐踏國會三讀通過的法律。他表示，台灣的民主憲政從過去到現在，從沒有過，也絕不應有過把行政、立法、司法三權集於一人的身上，「這是帝制，不是民主憲政」。

羅智強：彈劾賴清德是因「三個背叛」 藉彈劾程序令總統到立法院說明

國民黨團書記長羅智強表示，他們要彈劾賴總統，是因賴有「三個背叛」。第一，背叛捍衛民主、推動民主工程並流下血淚的民進黨前輩；第二，背叛民進黨內的同志；第三，背叛全國人民以及中華民國憲政法制。

羅智強表示，對此在野黨提出三大行動，第一是彈劾賴清德的程序即起開始；第二，按程序要求被彈劾人到立法院說明，「賴清德總統，你已經沒有任何藉口迴避囉！」；第三，到全台灣各縣市舉辦「彈劾違憲總統、全台守護憲法」公聽會。

《中華民國憲法》彈劾總統、副總統流程圖

階段 程序項目 具體門檻與效力 第一階段

Step 1 立法院提議 須經全體立法委員 1/2 以上提議。 第一階段

Step 2 立法院決議 須經全體立法委員 2/3 以上決議。

(以 113 席計算，需 76 席同意) 銜接點 正式聲請 決議通過後，向司法院大法官聲請審理。 第二階段

Step 3 憲法法庭審理 由司法院大法官組成「憲法法庭」進行審理。

參與人數：至少需 10 名以上大法官參與。

註：現大法官僅8名，憲法法庭實務上無法運作 第二階段

Step 4 判決門檻 經大法官現有總額 2/3 以上同意，彈劾案方告成立。 最終結果

Finish 判決效力 判決宣告後，被彈劾人（總統或副總統）即行解職。

文字內容由記者鄭鴻達整理、Gemini生成製表

府：剛好證明立院有憲法手段制衡總統、閣揆 喊話速依憲法審總預算

郭雅慧在出席「AI新十大建設座談會」前受訪回應，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明在「憲法」上，立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。她強調任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重。

郭雅慧直言，更何況卓揆不予副署時，有清楚說明是依照「憲法」37條賦予的權力。她表示，卓揆實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，是基於希望能保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，才決定不予副署。

郭雅慧也公開呼籲立法院在野黨表示，依「憲法」明文規定，總預算須在今年12/31前完成審查，今天已是12/19，在野黨立委要注意，總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，盼能在年底31號前，依憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

民進黨發言人李坤城則質疑，藍白一手癱瘓憲法法庭，一手卻要提彈劾，根本是邏輯錯亂的「打假球」。他直言口口聲聲反專制、反獨裁，卻對習近平、普丁噤若寒蟬，更是嚴重雙重標準。

李坤城也呼籲藍白，在野黨在國會是多數，不要繼續在立法院鬧事，總預算至今仍無法付委，民眾已經厭倦了藍白用彈劾的假議題，掩蓋在國會濫權立法、破壞憲政體制政治鬥爭。

藍白已實質癱瘓憲法法庭 即使立院通過彈劾案恐無人能審

依「憲法」增修條文與相關規定，如要彈劾總統、副總統，首先立法院須經全體立委過半提議、2/3決議通過後，向大法官聲請審理；接著，再由憲法法庭審理，且須至少10名大法官參與，並經現有大法官2/3以上同意，成立彈劾後，被彈劾人應即宣告解職。

但目前實務上要彈劾賴總統「彈劾容易」？藍白去年底聯手修正「憲訴法」，規定憲法法庭判決須至少10名大法官參與，違憲宣告不得少於9人，然7名大法官已於去年10月底卸任，加上藍白二度否決賴總統提名的大法官人選，僅剩8名大法官的憲法法庭已實質癱瘓。

相關新聞： 不副署是什麼、倒閣門檻、解散國會條件？從立院「封殺覆議」到「釋憲卡關」全解析：5劇本僅剩2套能用





更多今周刊文章

《憲法訴訟法》即刻起失效！憲法法庭復活宣判：藍白「憲訴法」違憲，3位大法官判決意見、理由曝光

高虹安今復職新竹市長！月薪19.3萬、停職17個月164萬「半數本俸」能補領？劉世芳這麼說

麥當勞買一送一！勁辣香雞翅、中薯、焦糖奶茶…逾20品項一半點數就能換，3波優惠一路吃到2026