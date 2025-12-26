藍白聯手提出對總統賴清德的彈劾案，明年1/21將邀賴清德到立院說明，並在5/19進行彈劾案投票，刻意選在520就職前夕！不過在野黨明知道人數不足以跨過彈劾案門檻，還硬是要提，王義川就大酸根本只是在亂，想要賴清德來立院給藍白立委糟蹋，律師更分析，總統不需要配合。

民進黨立委高舉手板抗議，但在野黨仍以人數優勢，60比51通過對總統賴清德的彈劾案時程

立法院長 韓國瑜：「傅崐萁委員，黃國昌委員等，提議，照案通過。」

廣告 廣告

彈劾總統提案通過 1/21邀賴報告、5/19投票

立法院通過彈劾賴清德案時程。（圖／民視新聞）





藍白聯手，預告1月中舉行公聽會，1/21賴清德到立院說明、接受立委詢問，4月底再辦聽證會，5月二度邀賴清德立院說明，5/19進行彈劾案記名投票，刻意選在520就職前夕！

民眾黨團總召 黃國昌：「我們也邀請被彈劾人，賴清德來進行說明，立法院職權行使法的規定，是賴清德自己，在當立委的時候，修正通過的條文，請賴清德要遵守。」

立委(民) 王義川：「你沒有76人，沒有嘛，為了要拚選舉，拖半年，說要叫賴清德總統，來這讓你們糟蹋，一直罵一直罵，罵一罵表決又不會過，整個都玩假的。」

王義川揭穿藍白算盤！史上第一次由立委發起的總統彈劾案，藍白加起來只有62席，根本跨不過76席門檻，而且就算投票通過，最終還是要送到憲法法庭審理，但在野黨根本不接受憲法法庭決議。

彈劾總統提案通過 1/21邀賴報告、5/19投票

立法院通過彈劾賴清德案時程，王義川轟藍白打假球。（圖／民視新聞）





立委(民) 王義川：「憲法法庭的鐵門，也被你們拉下來，最近才找到遙控器，把它打開而已。」

律師 黃帝穎：「憲判第九號這個判決裡面，總統對於國會沒有出席，接受質詢或應答的義務，因此總統不需要配合國會。」

律師也從憲法角度分析，彈劾案藍白打假球，只為政治動員的目的，昭然若揭。

（民視新聞綜合報導）

原文出處：彈劾總統提案通過 1/21邀賴報告、5/19投票

更多民視新聞報導

憲法法庭「復活」讓台灣憲政僵局有出路 政院對「停砍公教年金」案提釋憲

政院拍板！公務員赴中須經許可 陸委會：將兩岸條例機制落實

台美關稅談判定案了？台灣官方代表親自回應了

