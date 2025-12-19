彈劾總統提案開跑！藍白預告下一步 傅崐萁、黃國昌痛批「賴清德已經稱帝」

行政院長卓榮泰15日宣布，不副署《財劃法》引爆嚴重憲政僵局，國民黨團與民眾黨團今（19）日在立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布即刻彈劾賴清德，國民黨團總召傅崐萁說，人民選出的少數總統宣布獨裁、改變國家體制，宣布「賴清德清德宗元年正式登基」，為中華民國皇帝；民眾黨團總召黃國昌也批評，審查程序中，被彈劾的賴清德要清楚跟國會說明，也跟國人說明，中華民國憲法什麼時後賦予他這個權力？誰允許他專斷、專制，把台灣帶向獨裁之路。

廣告 廣告

傅崐萁批評，在民主發展至今的21世紀，在民主的中華民國，一位由少數民意選出的總統，卻在這個星期宣布獨裁，改變國家體制，傅崐萁正式宣布，今年是「清德宗元年」，賴清德登基為中華民國的皇帝，廢掉由全國民意選出來的國會。

傅崐萁表示，立法院通過的法律案政府竟然不執行，賴清德讓行政院長卓榮泰對立院通過的法律案不副署、不公布、不執行，這是踐踏民主，毀壞台灣人民的作為；傅崐萁痛批，賴清德已經稱帝，完全不在乎全國民意，就是要毀壞台灣民主，國會已經沒辦法監督這個怪獸總統，「清德宗」稱帝超越了曹錕、袁世凱。

民眾黨團及國民黨團19日於立法院議場門外召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（劉偉宏攝）

黃國昌也抨擊，中華民國憲政史上，從來沒有一位總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，如果總統可以藉由不公布法律，使得國會三讀通過的法律形同具文，台灣的民主憲政等於自此崩壞，這個國家不允許任何人以安定國家之名，更不允許總統自詡為大法官、踐踏國會三讀通過的法律，黃國昌重申，台灣絕對不應該有將行政、立法、司法三權、全部集中在一人的身上，這是帝制不是民主憲政。

國民黨團書記長羅智強發言時表示，藍白黨團將發起三個行動，彈劾程序即刻開始，過半數立委即刻啟動彈劾賴清德；彈劾人到院說明，賴清德已經沒有藉口迴避，希望賴清德有勇氣到立法院報告；最後是彈劾總統、全台護憲，建請立法院全台灣舉辦彈劾公聽會，主軸就是彈劾違憲總統、全台守護憲法，每個縣市結合關心愛護憲政民眾，遍及全國各地，深入角落，羅智強強調，今天是憲政關鍵，守護憲法人人有責。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽

更多風傳媒報導

