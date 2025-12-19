彈劾總統是假議題？邱毅曝1事更重要「只要成案就好」：賴清德就有大苦頭吃

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，藍白兩黨昨（18）日表決通過，移請監察院彈劾卓榮泰，預告總統賴清德將是下一個彈劾對象；針對外界認為，國會選擇彈劾總統是「玩假的」，前立委邱毅直言，重點在於只要彈劾成案，賴清德就必須面對民主憲政體制的檢驗，而非彈劾通關與否。

邱毅透過臉書直言，立法院並未中計、對行政院長提出倒閣，這是正確的，以免讓在野陷入被動局面，至於對賴清德發動的彈劾案，所有人都清楚，要達到3分之2立委都同意的門檻「根本不可能成功」，因此重點並非藍白的自我安慰，而是彈劾案成案的過程。

民眾黨團及國民黨團19日於立法院議場門外召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會。（劉偉宏攝）

「只要彈劾成案，賴清德就有大苦頭吃了」，邱毅指出，只要彈劾成案，在野黨就可要求賴清德提交答辯書、甚至到國會說明，更能提供民眾動員抗爭的能量。在彈劾案只要二分之一立委同意就可成案的門檻下，賴清德勢必得要面對民主憲政體制的檢驗。邱毅強調，如果賴清德拒絕接受，就證明人民的抗爭就師出有名，更證明賴清德就是反民主的獨裁者。

針對藍白聯手提出彈劾總統一事，總統府發言人郭雅慧回應，在野黨所採取動作，恰好足以證明，立法院在憲法上有相應手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事；總統富強調，只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重。​

