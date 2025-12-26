彈劾總統時程曝 藍白擬明年5/19投票 綠：政治動員伎倆

台北市 / 綜合報導

藍白提案彈劾總統賴清德，列入今(26)日立法院會議程，相關的時程表也出爐，將在明年的1月21日、22日召開審查會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，更定於5月19日，賴清德上任2週年前夕，進行記名投票，另外，對於明年度「總預算案」持續卡關，賴清德重話抨擊在野黨。

賴清德(12. 25)說：「如果立法院沒有辦法如期，審查中央政府總預算的話，不要再跟人家談什麼憲政。」明年度總預算，還困在立法院程序委員會的關口，總統賴清德重話抨擊，在野陣營惡意杯葛。

立院國民黨團總召傅崐萁說：「一個違法的預算要強迫國會來一起當共犯，我想這是「教歹囡仔大細」。」立委(民)郭國文說：「應該要趕快來這個執行這個預算的審查，這是立法委員的這個責任，也是立法委員的這個義務。」

喊話盡快付委審查，在國民黨回擊執政黨先帶頭，拒絕執行立院通過的法律案，藍白提出總統賴清德彈劾案，更公布相關時程表，先在明年1月14日、15日舉辦公聽會，邀請7名專家學者，由各黨團推派代表參與，接著在1月21日、22日召開審查會，邀請被彈劾人賴清德，到院說明15分鐘並接受立委詢問，而最終表決日定於5月19日，選在賴清德上任2週年前夕，進行記名投票。

立委(民)吳思瑤說：「藍白聯手共同啟動總統彈劾案的本質，就是拿神聖的憲法行為來作為他們政治動員，或是後續選舉動員的伎倆。」朝野火車對撞，戰線拉長到明年中旬，給予列席說明的壓力，而如果賴清德沒有到院說明，則由立委自行發言。

立委(國)羅智強說：「賴清德總統如果膽子不夠或是勇氣不足，他不想來的話我想也在不意外當中，但是還是希望賴清德總統，今天有勇氣一點來面對國會。」憲政大戰對立升溫。

