彈劾總統時程表一次看！藍白2度邀賴清德到立法院說明 擬5／19記名投票

記者詹宜庭／台北報導

羅智強透露彈劾總統案進度。（圖／翻攝畫面）

國民黨團與民眾黨團提出賴清德總統彈劾案，針對彈劾案時程，國民黨團書記長羅智強今（26日）指出，1月14日、1月15日舉行兩場公聽會，1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問；另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明。最後，5月19日將進行彈劾案的投票，此期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

廣告 廣告

羅智強受訪表示，今天國民黨黨團大會針對彈劾案部分決議出幾個重點。首先，預計在1月14日、1月15日舉行兩場公聽會；1月21日、1月22日召開第一次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德到院說明，並被詢問。各黨團會推派代表出來詢問，若被彈劾人未出席的話，就改成自行發言。4月27日會按照立法院職權行使法舉行聽證會，另在5月13日、5月14日會召開第二次全院委員會，第二度邀請被彈劾人到院說明，並被詢問。最後5月19日將進行彈劾案的投票，以上時程是這次黨團大會共同的決議，期程與民眾黨一致，兩個黨團會共同提出對賴清德的彈劾案。

根據彈劾案時程表，兩場公聽會部分，分別由黨團推薦學者專家代表7人參加，國民黨黨團推薦3人、民進黨黨團推薦3人、台灣民眾黨黨團推薦1人。各黨團審查小組委員亦依上述比例推派委員組成。名單請於115年1月8日中午12時前送交議事處處彙整，逾時視同放棄。公聽會依序先由學者專家代表及審查小組委員每人發言10分鐘，再由學者專家代表綜合答復時間 30分鐘，發言順序依例授權議事處辦理。

另彈劾案時程表透露，115年1月21日、22日召開全院委員會，二日合併為一次會，並邀請被彈劾人總統賴清德列席進行第一次說明。彈劾案先由領銜提案人二人代表說明彈劾意旨，時間各10分鐘，再由被彈劾人總統賴清德說明，時間15分鐘，並由國民黨黨團推派15人、民進黨黨團推派15人、台灣民眾黨黨團推派2人代表，每人15分鐘進行詢問。並得採聯合詢問，但其人數不得超過3人。若被彈劾人未列席，則由各黨團推派之委員進行發言，每人發言10分鐘。

彈劾案時程表。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

轟藍白提案彈劾賴清德打假球 黃帝穎：竟還有臉提總統問答「世界最扯」

賴清德怒嗆在野「怎有資格談憲政」 傅崐萁嘆遺憾：自以為台南市長

新聞幕後／賴清德為總預算轟藍白「有何資格談憲政」 黨政人士曝三原因

桃機第三航廈北廊廳啟用 賴清德立三大目標：盼2027年如期如質完工

