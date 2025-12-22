彈劾總統有用？吳子嘉點破：綠營比較怕「上街頭」

總統賴清德因支持行政院長卓榮泰不副署新版《財劃法》，提出「不副署、不公布、不執行」三大原則，遭國民黨和民眾黨立委啟動彈劾案。資深媒體人吳子嘉直言，彈劾對賴清德而言只是留下紀錄，他並不在乎難看，真正能讓執政黨害怕的是上街頭抗爭。

資深媒體人吳子嘉。（圖／中天新聞）

吳子嘉21日在網路節目中分析，藍白陣營啟動彈劾賴清德案，想透過恥辱和仁義道德讓他覺得難看，但這種方式對賴清德沒有意義。他指出，賴清德當總統、當家做主，最重要的事情應該是照顧老百姓、為人民服務，但現在卻把這件事丟掉、停擺，感覺已經沒有在考慮人民。

廣告 廣告

吳子嘉建議在野黨「上街頭」，因為這才是執政黨比較害怕的。他表示，領導者可以準備絕食抗爭，這種方式可以拖兩年，當兩年拖完後，選舉就能把賴清德幹掉。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

主持人詢問此事是否會影響民進黨2026年地方選舉？吳子嘉回應，理論上這會把大盤破壞掉。他進一步質疑賴清德不副署的目的何在，認為這次是由賴清德的執政黨發動，利用一個憲法、一個沒有意義的條文去攻擊立法院，行為相當惡劣。

吳子嘉強調，賴清德的行為是一以貫之，上一次也是攻擊立法院，發動大罷免否定立法院；再上一次則是不進台南議會,同樣否定民意機關。他批評賴清德的行為根本就是推翻立法院的存在，展現出「你不聽我的,我就完全漠視你、根本就不存在」的態度。

延伸閱讀

嗆彈劾賴清德比照「憲法法庭」 陳玉珍：不列入綠委已達罷免門檻

何啟聖/彈劾啟動的那一刻 權力結構已經改變

憲法法庭判決只少1人 粉專：彈劾賴清德少1席也算通過