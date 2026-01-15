彈劾總統案公聽會 張亞中嘲諷賴清德是「賴章魚」

立法院今（15日）舉辦總統彈劾案第二場公聽會，與會憲政學者嚴厲批評賴清德總統作為已明確違憲。民進黨立委與親綠學者專家全力護航。前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中批評時「金句連連」，指「照妖鏡」無法滅妖，但可照出賴清德「違憲」及正在走上「民選獨裁」的事實；他還大酸賴清德是「賴章魚」。

前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中。（中天新聞）

彈劾案第二場公聽會，第一輪由前民眾黨立委、中山大學政治經濟系教授張其祿，親綠律師林俊宏，親綠學者、成功大學法律系副教授陳怡凱，以及台大政治系副教授彭錦鵬、前台大政治系教授、孫文學校總校長張亞中提出看法；第二輪為民眾黨立委陳昭姿、民進黨立委王義川、吳思瑤，國民黨立委王鴻薇、羅智強闡述主張；最後一輪由前述憲政學者專家作回應。

其中，張亞中在第一輪發言時，引金庸小說「笑傲江湖」，句句刺中要害。他砲轟賴清德應該遵守的憲法，不是他手上的「葵花寶典」； 總統是人民的公僕，不是那個「日月神教」的教主「任我行」。中華民國不是你說了算。

第三輪學者專家回應階段，張亞中再提7點回應，批評時不但「金句連連」且「酸話」嘲諷不斷，還藉由指責同台的彭錦鵬沒把吳思瑤這個學生教好，拐彎痛罵吳思瑤的言論主張太膚淺。

張亞中表示，聽完民進黨代表的言論，感覺到很失望，有以下幾點感想：

1、「照妖鏡」無法滅妖，但是可以照出妖。「彈劾案」不是哪吒的三昧真火，因此燒不到賴清德，但是照妖鏡，可以照出賴清德「違憲」，以及正在走上「民選獨裁」的事實。從今天民進黨委員的發言來看，這個照妖鏡，不只照出賴清德的「民選獨裁」原型，連民進黨立法委員的「沒有是非，只有立場；知識有限、良心不足」的原型，原來這些民進黨的參與者，都是只會跟著主人叫的鸚鵡，一群不思考、不判斷，只會重複賴清德或民進黨中央，這個主人教的話。

立法院舉行彈劾總統案第二場公聽會。（中天新聞）

2、今天，所有民進黨的發言，都把「不副署」的責任推給卓榮泰，對嗎？。多次修憲以後，行政院長已經是總統的執行長。叫國民黨倒閣，對嗎？冤有頭債有主。賴清德不同意「不副署」，行政院長敢嗎？可以換行政院長呀？賴清德不是黨主席嗎，卓榮泰不是黨員嗎？

3、民進黨代表說，現有的制度有問題，顯示賴清德並沒有錯，如果要修正，而非彈劾賴清德，而是應該修改憲法。我們要了解，德國的威瑪憲法曾經號稱全世界最完美的憲法，但是出現了納粹的獨裁。世界上沒有一個完美的憲法，因此當權者的自制是必要的，面對憲法的缺點失，當權者應思考的，應不是「能不能」，而是「該不該」。賴總統不是「賴章魚」，章魚多觸手、善纏繞、從縫隙滲透，能鑽就鑽。是用每一條觸手，鑽進制度的灰色地帶。

4、民進黨面對大罷免，迄今還不知道悔改。罷免是人民的基本權利，但是民進黨把它操作成鬥爭的工具，要改變立法院少數的結構。賴清德主導要消滅在野黨的大罷免，就是「民選獨裁」的重要跡象。

5、吳思瑤說「吾愛吾師，吾更愛真理」，對自己的老師當然可以攻擊，但是吳的批評知識認識太膚淺了。因此我也要譴責彭錦鵬教授，怎麼教出這種學生。但是換個角度來談，這可能只是她的維護意識形態與政權而蒙蔽了她的良知。吳委員演譯了，什麼是「吾愛吾師，吾更愛權力」。如果今天她不是民進黨的立委，可能一切就回歸正常了。

6、民進黨代表說，彈劾是中共的背後操作。可悲呀，這永遠是民進黨的說詞，只要對自己不利，就說是中共的陰謀。

7、今天的感想，看到民進黨今天的表演，台灣的民主真的生病了。

