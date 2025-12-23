彈劾總統案列議程！綠嗆：亂七八糟 藍譏：崩潰吧

民進黨立委大聲吼叫，試圖干擾召委翁曉玲主持。（圖／東森新聞）





立法院程序委員會中，國民黨與民眾黨立委再度以人數優勢，封殺國防特別預算，並通過「彈劾總統賴清德」議案，預計本週五，朝野將上演表決大戰。會議過程中，民進黨立委大聲吼叫，試圖干擾召委翁曉玲主持，雙方爆發激烈口角，場面一度失控。

民進黨立委衝上主席台，手持手板不斷敲打、怒吼抗議，立法院程序委員會現場朝野吵成一團，火藥味十足。

召委翁曉玲vs.民進黨立委：「每一次你們都不注意聽，（主席忽視、主席假裝中立，去一趟中國就變這樣，笑死人）。」

廣告 廣告

民進黨立委王義川對著翁曉玲猛嗆，國民黨立委林沛祥則擋在前方怒目而視，會議才一開始，氣氛就相當緊繃。綠營不滿藍白聯手擋下民進黨團提案，王義川上台發言時，還帶著另外8名綠委站在一旁助陣。

召委翁曉玲vs.立委王義川：「現在王委員一個人發言，要帶這麼多委員一起嗎？」

立委王義川：「對啊，你去中國也帶了六、七個啊。你們要反對美國也可以啊，你們要跟美國說，不跟你們買武器也可以啊，排案都不敢，笑死人。」

針對國防特別預算，藍白不僅再度封殺暫緩列案，隨後更通過彈劾總統賴清德案，最快26日將相關規劃送進立法院，引發綠營強烈不滿。

立委王義川：「要彈劾總統，你們就不會贏啊，知道不會過，叫賴清德來被罵，不知道台灣人都看得懂，罵一罵，你們就很開心。」

立委羅智強：「總統學學民進黨立委，胡說八道也是一樣，要到台上來講嘛，講白了，不敢出來說明。」

立委王義川：「要廢監察院，又跑去監察院說，拜託把卓榮泰彈劾，亂七八糟。」

立委羅智強：「奇怪，羅智強一講話就來鬧場，立委的風度呢？崩潰吧，民進黨立委崩潰吧。」

藍白也規劃，將在全國展開相關行動，並在投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人到立法院說明，表定於明年5月20日前後，進行彈劾案表決。朝野政治攻防，勢必一路延續到2026年。

更多東森新聞報導

卓榮泰不副署財劃法藍白提彈劾 王鴻薇：自以為兒皇帝？

政院提游盈隆任「中選會主委」昌：怕他被綠封殺

「1縣市」加碼普發6000元！ 三讀過關 預計這時間發放

