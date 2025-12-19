彈劾總統案啟動 藍白轟賴清德總統如袁世凱稱帝
行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委今天在議場前舉行「彈劾違憲總統」記者會。藍白兩黨立院黨團痛批賴清德如同袁世凱稱帝，為阻止重蹈中華民國昔日錯誤，宣布即刻對賴清德總統啟動彈劾案，除要求到立法院說明，也將在全台舉辦彈劾公聽會。
國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團今天在議場前共同舉行「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」聯合記者會，現場不僅有彈劾文大字報，也掛出賴總統的頭像與袁世凱後製照片，眾人高喊「彈劾違憲總統，守護台灣民主」口號。
國民黨團總召傅崐萁痛批，中華民國曾是亞洲第一個民主共和國，但到了21世紀，卓榮泰宣布不副署、不執行國會通過法律，根本是毀憲亂政、踐踏民主，賴總統宛如登基稱帝，國會已無法監督這位「怪獸總統」，比昔日的袁世凱、曹錕更惡質。
傅崐萁指出，面對暴力專制的賴總統，在野黨必須團結推翻暴政，中華民國史上第一次彈劾總統於今天正式發起，絕不容許台灣出現袁世凱和曹錕。
民眾黨團總召黃國昌批評，中華民國憲政史上從沒有總統敢拒絕公布國會三讀通過的法律，若總統可藉此使國會通過法律形同具文，民主憲政將崩壞；即便有人支持賴總統，也應冷靜想想，若換了另一位總統，是否仍認同跟賴總統一樣，藉由不公布法律來癱瘓國會。
黃國昌指出，為阻止賴清德成為袁世凱，避免重蹈中華民國昔日錯誤，在野黨正式提案彈劾賴總統，依照立法院職權行使法，將立刻啟動全院委員會審查，希望被彈劾人賴清德到立法院說明，到底誰允許總統如此專斷，甚至把台灣帶向獨裁之路；另一方面，為讓全台灣人更理解彈劾程序，將正式在全院委員會提案，到全台各縣市辦公聽會。
國民黨團書記長羅智強表示，在野黨團將提出3大行動，第一是即刻開始彈劾程序，第二是將要求被彈劾人到立法院說明，第三將建請立法院在全台灣舉辦彈劾公聽會，公聽會主軸是「彈劾違憲總統，全台守護憲法」。
根據憲法增修條文規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，聲請司法院大法官審理；進入憲法法庭審理，經大法官現有總額三分之二以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。
