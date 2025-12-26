彈劾總統案無異議通過 藍白擬於明年5月19日進行記名投票

立法院院會今（26）日聚焦藍白黨團提出的總統彈劾案，相關議程無異議通過。國民黨重申，總統提出的「1.25兆國防特別預算」應到立法院報告，但總統拒絕，以此作為提出彈劾案的理由；藍白也提出彈劾案後續時程，預計明年5月19日進行彈劾案「記名投票」。



依藍白敲定的時程，明年1月14日至15日將舉辦兩場公聽會。1月21日至22日召開審查會，安排總統首次赴立法院說明，並在說明後接受詢答。3月起啟動全國公聽會，4月27日將舉行聽證會。後續5月13日至14日再召開審查會，安排總統二度赴立法院說明，並於5月19日進行彈劾案記名投票。

民進黨立委吳思瑤批評，藍白聯手啟動總統彈劾案的本質，是拿憲法行為作為政治動員或後續選舉動員手段。她也質疑，相關程序立院尚未合意協商，卻提出要到明年5月投票，甚至要到全國各縣市舉辦公聽會，並追問立法院預算至今也未開始審查，「哪一筆預算可以用來支應在全國舉辦公聽會之用」。

除彈劾案外，國民黨也提到總預算審查爭議，稱預算中包含警消退休金等加薪、軍人加薪等項目，未依法編列進總預算，因此藍白才會擱置總預算。本會期原表定12月31日結束並完成總預算審查，現已延會至1月底；但截至目前，總預算案仍未進入委員會審查。

此外，藍白提出彈劾總統賴清德的同時，也提及已向監察院彈劾行政院長卓榮泰，並提到財劃法相關爭議。另有說法指出，行政院針對「停砍年金」相關修法，因憲法法庭恢復運作，可能採取「副署但不執行」，並同時向憲法法庭聲請釋憲，等待釋憲結果後再評估是否執行，相關作法仍待院會後說明。

