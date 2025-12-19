彈劾總統案藍白立委啟動 府發言人郭雅慧：合乎憲政體制都尊重

行政院長卓榮泰不副署立法院三讀修正通過的財政收支劃分法，國民黨與民眾黨立委今天啟動彈劾賴清德總統案，要求賴清德到立法院說明。總統府發言人郭雅慧針對彈劾總統案表示，在野黨動作證明立法院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會予以尊重。

國民黨與民眾黨立委19日啟動彈劾賴清德總統案。總統府發言人郭雅慧（圖）表示，在野黨動作證明立法院仍有手段制衡，並無行政濫權，只要合乎憲政體制，都會予以尊重。（中央社資料照）

賴清德今天赴新竹出席台灣矽光子CPO-AI生態鏈座談會，但並未受訪。郭雅慧針對在野黨啟動彈劾案表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，所以沒有所謂行政濫權這件事。

廣告 廣告

郭雅慧說，任何只要合乎憲政體制，都會給予尊重，更何況行政院長卓榮泰在不予副署時，已向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧並請在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31日之前完成審查，今天已經19日，她呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院4個多月，希望能夠在年底12月31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。