彈劾總統案首場公聽會 仉桂美指合憲合規 黃帝穎譏藍白打假球

藍、白黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天(14日)舉行首場公聽會，國民黨團推薦與會的前監察委員仉桂美表示，反對黨窮其憲政規範，提案彈劾賴總統，希望落實權力分立、制衡保障人權，此舉合憲合規。民進黨團推薦的律師黃帝穎則指彈劾案不可能跨過門檻，藍、白根本是打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

國民黨及民眾黨立委不滿行政院不副署、不執行財劃法，並質疑賴清德總統違憲失職，因此提案彈劾賴總統。立法院14日召開全院委員會，舉行首場「對總統提出彈劾案」公聽會。

國民黨推薦與會的前監委仉桂美表示，賴總統上任後，始終無法正視在國會少數的事實，她認為政治問題應回歸政治解決，而非司法或行政。仉桂美並表示，彈劾是希望落實權力分立、制衡，保障人權，合憲合規。仉桂美：『(原音)我希望這一次的彈劾案，我們回到憲法，憲法既然有權，當然可以行使憲法裡面的彈劾案，但是過不過這是另外一回事。我們要回歸…，就算過了、送到憲法法庭，他可能還是5個人來審，這時候怎麼辦？』



立法院今天(14日)召開全院委員會，舉行首場「對總統提出彈劾案」公聽會，邀請學者專家與會發表看法。(趙婉淳 攝)

民眾黨團推薦的東海法律系退休教授林騰鷂指出，賴總統不僅違反憲法忠誠義務，不依憲法公布法律，又一再讓行政院長不向立法院負責，還兩度胡亂提名不適格的大法官人選等，依法應受彈劾。

民進黨團推薦的律師黃帝穎則表示，藍、白提案彈劾賴總統的內容不僅不符合法律責任追究的要件，更有捨近求遠、打假球的狀況。

他指出，若在野黨認為卓榮泰須對不副署財劃法修法負起政治責任，就應該提出倒閣；依規定，倒閣只要全體立委二分之一贊成即通過，而彈劾總統則需要全體立委三分之二贊成，目前藍、白席次明顯未達此門檻，彈劾總統案根本不可能通過，且彈劾案最後須由遭藍、白否定的憲法法庭審理，更可見這是在野黨打假球、心虛而轉移不敢倒閣的焦點。黃帝穎：『(原音)彈劾總統最終由憲法法庭審理是憲法增修條文的明文規定，所以代表一件事情，連憲法法庭都被藍、白否定了，那你現在提彈劾案，彈劾案從頭到尾就是打假球。』

對於在野黨要求總統到立法院說明並接受詢問，黃帝穎認為總統基於憲法忠誠義務，不該配合打假球，況且憲法法庭判決也清楚揭示總統不用向立法院負責，因此他認為沒有義務配合。(編輯：宋皖媛)