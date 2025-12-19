彈劾總統法律實務上不可能！黃帝穎指藍白提案是故意「打假球」：心虛不敢倒閣轉移焦點

藍白立委針對行政院長卓榮泰不副署財劃法一事，於昨的立法院司委會臨時提案表決，移請監察院彈劾卓榮泰，而今再提案要彈劾總統賴清德。對此，律師黃帝穎指出，不管是國會要過2/3席次提議，或經憲法法庭2/3的大法官同意，彈劾在法律實務上皆不可能，藍白明顯是在「打假球」，轉移不敢倒閣的心虛，吃定支持者不懂憲法。

黃帝穎指出，藍白要提案彈劾總統，依據憲法增修條文規定，彈劾總統要國會2/3席次，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，而且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經2/3大法官同意。他表示，藍白很清楚要彈劾總統在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。

黃帝穎批評，藍白過半可輕易倒閣卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，打假球打到這麼假都看不出來，自稱六成民意是自欺欺人。



黃帝穎說，閣揆不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」，國會不敢倒閣就證明卓榮泰院長不副署違憲惡法具有憲法正當性。

