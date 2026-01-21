彈劾總統砲聲隆隆！綠嗆應要倒閣 藍委回批：賴清德辭職一起重選

國民黨立委羅智強呼籲，若倒閣、解散國會，那賴清德就辭職下來一起重選，在野會舉雙手、雙腳贊成。（圖／李智為攝）

立法院今（21日）舉行彈劾總統審查會，總統賴清德並未列席，各黨團推派立委發言。國民黨立院黨團總召傅崐萁細數賴清德政府缺失，痛斥彈劾是守護憲政的唯一選擇；國民黨立委王鴻薇、羅智強則強調，若倒閣、解散國會，那賴清德就辭職下來選，在野會舉雙手、雙腳贊成。

傅崐萁今說，國會超過2分之1立委同意正式提案彈劾總統，這不是政黨鬥爭，不是個人恩怨，而是為了維護中華民國法治。因為賴清德選前承諾改⾰司法，選後卻將司法變成駕馭國家打擊異己的統治⼯具，賤踏中華民國憲法與司法，毀滅國會監督權。

傅崐萁表示，台積電50年來造就矽盾，成為台灣安全的保證，包括稅收、產業發展及全球半導體零件晶片，都來自台積電的貢獻。如今人才、市場、資金、通路全部外移，當美國擁有台積電，台灣還剩下什麼？且不只台積電被奉送出去，關稅談判台灣更付出5000億美金。

傅崐萁指出，另外，假借國防安全提出的1.25兆軍購及延壽的4.5兆，加上今年軍費9000多億，賴清德上任1年6個月，已經掏空台灣40.5兆。尤其貪污已是民進黨的日常，風力發電從國內標到國際標，政權充斥著貪污腐敗，只會詐騙國人、賣台毀台，彈劾賴清德是守護憲政的唯一選擇。

傅崐萁表示，賴清德政權充斥著貪污腐敗，只會詐騙國人、賣台毀台，彈劾賴清德是守護憲政的唯一選擇。（圖／李智為攝）

王鴻薇則說，賴清德拒絕到立院為自己的清白說明，沒有辯護的勇氣，且理由是憲法法庭的判決意旨，若到立院說明，屬於違憲。但此次立法院是根據《立法院職權行使法》第43條邀請賴清德到立院來做說明，這一條根本沒有被判決違憲。

王鴻薇說，必須譴責賴清德自己沒有勇氣、不敢到立院說明，竟然製造假訊息，自己當起了大法官。而民進黨立委鍾佳濱以日本首相高市早苗宣布解散國會為例，要求在野黨提出倒閣。但高市早苗宣布解散國會的時候，特別提到是賠上首相職位以及政治生命來解散國會。

王鴻薇質疑，若如今解散國會，賴清德有下來重選嗎？賴清德會負起政治責任、政治生命嗎？不會。因為賴清德躲在中華民國憲政體制的保護傘下。民進黨竟然還在說風涼話。高市早苗有這樣的擔當，但賴清德沒有，只是想繼續挑起社會對立。

羅智強也說，鍾佳濱舉高市早苗做例子，他很贊成，那賴清德就辭職下來選。如果賴清德願意辭職跟著國會一起改選，他舉雙手雙腳贊成，但賴清德不敢！賴不負政治責任，叫行政院長卓榮泰出來負政治責任，這有任何意義嗎？

羅智強認為，換了一個卓榮泰，還有千千萬萬個卓榮泰。賴清德不用受到民意的檢驗，那解散國會意義是什麼？若賴清德下來辭掉總統跟著立委一起重選，保證藍白兩黨全部舉雙手雙腳贊成，立刻產生新民意。



