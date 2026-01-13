彈劾總統程序啟動 今明公聽會
藍白立法院黨團提案彈劾賴清德總統，立法院今天、明天舉行公聽會，展開憲政史上首次彈劾總統程序。立法院程序委員會昨天也確定議程，將於一月廿一日、廿二日召開全院委員會，邀請賴清德總統針對彈劾案進行說明。
對於藍白提案彈劾賴總統，下周三、四將邀賴總統說明，總統府發言人郭雅慧昨天表示，總統府尊重國會相關職權，惟考量國家發展及國民福祉至關緊要，且立院本會期只剩最後十三個工作天，企盼在野立委仍以憲政職權為先，以國家發展與國民福祉為念，把握時間，盡速就本應於去年底完成審查之本年度國家總預算與攸關國家安全的國防特別條例草案排入審查並通過，以應國家當務之要。
根據立法院彈劾議程，今天公聽會由各黨團推派專家學者，發表意見並回答立委提問。國民黨團推派前監察委員仉桂美、國民黨前立委游毓蘭、律師李岳洋；民進黨團指定律師賴秉詳、黃帝穎及成功大學法律系副教授陳怡凱；民眾黨團則邀請東海法律系教授林騰鷂。
針對彈劾總統案，國民黨立委林德福表示，民主國家的總統應該是憲政秩序守門人，但賴總統不但沒有拿出高度協調，還把在野黨當執政阻礙，在野黨一定要透過彈劾案表達立場，將從憲政、法律層面向專家請教，賴總統作為有無抵觸憲法。
民進黨團書記長陳培瑜表示，黨團大方向會以法理去論述這個彈劾案，從最一開始就是違憲，且藍白將連續兩周的周三、周四，都用來開公聽會與審查會，代表朝野一開始提延會，就沒有想好好開會。
立院程序委員會昨天以藍白十票對上綠營八票的表決結果，通過國民黨團提議廿一日、廿二日召開全院委員會，邀請被彈劾人賴總統列席說明並備詢；若賴總統未列席，則由各黨團推派委員發言。
今年度中央政府總預算案、攸關一點二五兆元的國防特別預算條例草案，民進黨團昨在程委會提案，將兩案列入本周五院會議程，但藍白主張議事日程交由院會處理，最後藍白以人數優勢通過提案，國防特別條例草案第七度未列入院會議程。
行政院昨稱，國防安全、國家建設及民生照顧不能等，立院卻拖延，總預算已一三八天未審，國防特別條例草案亦延宕四十八天，而立法院延會只剩最後十三個工作天，盼盡速審議，勿影響國家運作。
更多udn報導
墾丁人潮暴跌不降價？網揭店家寧願停業背後原因
好市多假日難停車！新竹人曝1招隨時有車位
找好律師了！網紅Cheap委任前檢察官 怒嗆雷虎1句
NewJeans Danielle解約吐心聲淚崩 新動向曝光
其他人也在看
憲法法庭爭議連連 前大法官看不下去撂重話：愚不可及
繼2025年12月19日的判決之後，在輿論質疑聲中，憲法法庭日前再度做出115年憲判字第1號判決，引起輿論譁然。見此情景，一位前大法官投書批評，並指「事不過三，一則已違憲違法，再則愚不可及，豈可再三乎。」中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 74
黃國昌訪美，台灣關稅搶先曝光！他揭美國出大招：在野主席比總統更快到華府
2026新年立法院朝野對立氛圍加劇，國防特別條例、總預算僵局未解，「兩年條款」即將生效的民眾黨主席黃國於美東時間12日5時40分抵達華盛頓，預計自10時與美方5個部門進行實體會議；值得注意的是，黃國昌行前透露將與美方談及軍購及關稅議題，但外媒紐約時報（New York Times）搶先揭露，台灣關稅可望降至15%。對於黃國昌突宣布訪美引發綠營質疑，作家「漂浪......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 191
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
謝龍介重話開砲：台南這鍋湯被民進黨煮餿了！
民進黨高雄市長初選12日晚間啟動市內電話民調，各陣營動員支持者「顧電話」之際，國民黨高雄市長參選人、立委柯志恩卻出招「攔胡」，特別拍攝教學影片示範電話應答，強調不管電話那頭問支持民進黨的哪位，就喊出「唯一支持柯志恩」。國民黨台南市長參選人謝龍介則強調，不管民進黨誰出線，國民黨已準備好迎戰。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 187
黃國昌閃電出訪！她爆目的「向美遞訊號」：藍白正在互相拆台
民眾黨昨（11）日卻閃電宣布黃國昌出訪消息，黃國昌於昨下午親自率團前往美國首府華盛頓，稱此行聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，政治評論員吳靜怡也猜測，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 213
賴瑞隆勝出！她酸：別再去電梯堵柯志恩
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果揭曉，由民進黨立委賴瑞隆勝出，其他綠委參選人都紛紛恭喜，高雄市長陳其邁也喊話團結。明年九合一選舉，高雄市長選戰確定由賴瑞隆出戰國民黨市長參選人柯志恩。國...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 95
鄉民監察院／民進黨高雄初選民調出爐！賴瑞隆險勝邱議瑩不到1% 葉元之直喊怪：為何數字這麼接近
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導民進黨昨日晚間進行高雄市長初選民調，並在今（13）日中午公布結果，立委賴瑞隆以55.9%支持度，險勝立委邱議瑩的55.3%，取...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 54
名單沒有王世堅！點名6將挑戰蔣萬安 他曝綠營最佳布局：別輸了怪兵器不好
面對即將到來的2026大選，台北市長蔣萬安坐鎮的「首都攻防戰」被視為一大焦點，民進黨卻遲遲挑不出最強人選，布局受到高度關注；被點名最有機會挑戰蔣萬安的民進黨立委王世堅，日前受訪再度強調自己無意參選，並進一步點名6位人選，呼籲黨中央「讓最強的人選出來」。民進黨台南市初選在即，王世堅昨（11）日現身台南、力挺立委陳亭妃，並在接受媒體聯訪時再度表示，自己的戰場就在......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 98
公教新版退休金暫時領不到？考試院「花6個月改系統」 翁曉玲轟：故意拖延等釋憲
考試院於上周針對公務人員退休資遣撫卹法第37條、第38條及第67條等條文遞狀聲請釋憲與暫時處分，藍委翁曉玲今（12）日痛批銓敘部故意曲解法律，拒絕退還 2024 至 2025 年間多扣除的差額，更以所得替代率新制審定需要半年時間，系統須重新修正為由故意拖延時間，就是在等大法官宣告退休金停砍違憲。翁曉玲批評，賴政府不願意提高退休軍公教的所得替代率，目前為止都......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 25
藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案
即時中心／潘柏廷報導立法院目前仍未審竣「115年度中央政府總預算」以及高達1.25兆「國防特別條例」，原因是藍白立委以未編列軍人加薪預算等為由，便在立法院程序委員會擋下，且已高達6次；儘管民進黨團再度提案，但經藍白人數優勢下以贊成8人、反對10人的結果，使得總預算、軍購第7度被封殺。值得注意的是，國民黨立委羅智強今（13）日中午在立法院程序委員會宣稱，兩黨已經會商針對新興計畫、急迫性的民生預算會提出來，讓立法院同意後動支；不過，不分區綠委沈柏洋痛批，所有總預算包含新興計畫、原來的計畫但有新增金錢，政院去年（2025）8月就提出送到立法院，「沒有說什麼新興計畫還要另外再提出，這是史無前例的要求」。原文出處：快新聞／藍白又聯手！立院程序委員會第7度封殺總預算、軍購案 更多民視新聞報導脫黨參選？高雄市長初選賴瑞隆勝出 林岱樺重磅發聲了賴瑞隆將披綠袍角逐高雄市長 柯志恩稱與新潮流決戰：開始君子之爭快新聞／綠高雄初選賴瑞隆勝出 陳其邁喊話：團結整合迎接大選民視影音 ・ 17 小時前 ・ 12
民進黨北市誰戰蔣萬安？王世堅點名卓榮泰等六人 黃暐瀚揭謝、蘇曾有前例但「現況不可能」兩大原因
2026北市選戰布局！王世堅點名卓榮泰、鄭麗君、徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜、吳思瑤比他強。黃暐瀚統計吳怡農、沈伯洋、苗博雅等9人名冊，直言卓榮泰參選「不可能」，並曝光民進黨40%防線的兩守兩攻戰略。風向台灣 ・ 1 天前 ・ 30
貨車狠衝聲援伊朗人潮 洛杉磯街頭陷入混亂
[NOWnews今日新聞]伊朗自去年12月28日爆發示威浪潮後，全球各國也陸續能看見聲援示威活動。但在美國洛杉磯11日一場聲援伊朗抗爭運動中，傳出有U-Haul租賃貨車衝進人群的事件，引發現場民眾怒火...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 5
快訊／抗議遍地、關稅壓境...川普下最後通牒 「發布安全警報」美國公民被令立即撤離
美國總統川普（Donald Trump）再度對伊朗祭出強硬訊號！美國政府發布安全警報，要求所有美國公民「立即離開伊朗」，相關動向引發國際高度關注。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 3
成人公費肺炎鏈球菌疫苗 1/15起「只打1劑」
嘉義市政府衛生局指出，自115年1月15日起，成人公費肺炎鏈球菌疫苗施打1劑20價或21價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV20或PCV21），即具完整保護力，民眾不必再挨2針，讓接種更便利，呼籲符合資格民眾儘速安排接種，以提升免疫保護力，降低感染肺炎鏈球菌及併發重症的風險。市府衛生局局長廖育瑋指出，成人公費肺炎鏈球菌疫苗升級接種作業自今年1月15日起，將施打1劑取代原本2劑肺炎鏈球菌疫苗(13價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）及23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）各1劑)。肺炎鏈球菌疫苗公費對象包含65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症(IPD)高風險對象等3類。廖育瑋說明，符合資格的民眾須依下列接種原則施打：一、從未接種過PCV13/15/20及PPV23者，可接種1劑PCV20；二、曾接種PPV23且間隔至少1年者，可接種1劑PCV20；三、曾接種PCV13/ 15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23(該原則待全國PPV23用罄後，則以PCV20銜接接種)；四、如已完成兩劑PCV台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
賴清德期中考／南二都人選牽動北桃布局 「德意志」成關鍵
備戰年底九合一選舉，民進黨縣市長提名工作已接近尾聲。廣受全國矚目的南、高二都初選民調自12日至17日間進行，兩地都是國民黨本次選戰重點強攻區，提名人選對民進黨至關重要，能否守住南二都攸關期中選舉成敗，也是兼任黨主席的總統賴清德競選連任的風向指標。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 13
傳李四川.劉和然走協調? 國民黨新北市長人選"2/14前出爐"
政治中心／綜合報導 九合一大選在即，國民黨新北市長參選人遲遲未定，傳出藍營內部已達成共識，採取不辦初選，要讓劉和然、李四川走協調會的方式，預計農曆年前，2/14前出爐。巧的是新北市議員陳偉杰在臉書公布2馬年春聯，內文暗藏"川"字，也被外界解讀，是在表態支持李四川！！民視 ・ 14 小時前 ・ 1
黃國昌閃電訪美！ 她分析背後目的：「向美傳遞訊號」藍白正互相拆台
民眾黨主席黃國昌昨（11）日閃電出訪美國首府華盛頓，稱要聚焦台灣人民所關注之國防與高關稅議題，並將與美國政府部門進行面對面會談。對此，名嘴吳靜怡今天分析，「立法院裡藍白可以聯手杯葛，但在國際路線上，雙方正在互相拆台」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 12
失控的佔有慾
2025年4月，美國總統川普以無煙硝式的「對等關稅」戰，對世界各國無差別攻擊；而在2026年1月3日，他更進階以優勢軍力與綿密情報，發動代號「絕對信心行動」(Operation Absolute Resolve)，下令轟炸委內瑞拉，並將總統馬杜洛夫婦押送至紐約受審。從經濟掠奪到武力抓捕一個主權獨立、形式上也仍施行民主制度的國家元首。從經貿戰到軍力展現，皆驗證川普無視世界貿易組織(WTO)與聯合國規範。甚至「聯合國憲章」(U.N. Charter)明「會員國在國際關係中，應避免以武力相威脅或使用武力，損害任何國家的領土完整或政治獨立」的規定也不放在眼裡。美國駐聯合國大使瓦爾茲(Mike Waltz)居然還援引「聯合國憲章」第51條表示，美國遭受毒梟威脅，並指馬杜洛與恐怖組織勾結，因而美國是行使自衛權。奔騰思潮 ・ 1 天前 ・ 8
力挺賴瑞隆！林岱樺：制度公平就沒有脫黨
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果今（13）日出爐，由立委賴瑞隆以些微差距脫穎而出，將代表民進黨參選2026高雄市長，對此林岱樺第一時間發文表示將支持全力支持黨的提名人，強調民進黨不能分...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 15
藍白聯手7度封殺總預算！綠轟：「部分抽出」是史無前例
政治中心／綜合報導國會僵局持續！週二程序委員會藍白再挾人數優勢，第七度封殺總預算以及國防特別條例，國民黨聲稱藍白兩黨已經會商，針對新興計畫、急迫性的民生預算會抽出，讓立法院同意後動支，綠營不滿反擊，痛批所有總預算就包含新興計畫，部份抽出是史無前例。藍綠黨團有備而來，出動手版，程序委員會再槓國防特別條例，以及總預算案，藍白挾人數優勢第七度封殺，雙方發言唇槍舌戰！立委（國）羅智強：「按照預演算法，有沒有提新增計畫，請立法院同意，（藍白）兩黨已經在會商，針對新增計畫急迫性的民生預算，我會提出來。」立委（民）沈伯洋：「我們所有的總預算包含新興計畫，包含原來的計畫但是有新增的金錢，在去年八月就已經提出了，沒有說什麼新興計畫，還要再另外提出的，這是史無前例的要求。」立委（國）羅智強：「賴清德踩國軍，軍人欠薪第十三天，把所有的預算審查的問題，全部推給在野黨。」立委（民）沈伯洋：「我告訴大家，國民黨完全執政的時候，八年幫國軍加了一次，我們現在完全執政八年之後到現在，加起來，九年總共加了四次，到底是誰在欺負軍人。」程序委員會發言藍綠隔空互槓。（圖／民視新聞）國民黨團再拿軍人加薪當擋箭牌，打算「挑菜式」審總預算，讓沈伯洋看不下去，反問國民黨執政時又加薪幾次？更別說緊要關頭，民眾黨團總召黃國昌人還在國外，明明國防條例付委可以實質審查，卻捨進求遠，跑到美國談軍購。立委（民）沈伯洋：「現在不進入國防外交委員會就算了，還可以出國審，出國討論國防，藍白現在是不敢審國防預算，一旦審了之後大家在直播，就會看到他們在砍國防預算的嘴臉，看到他們在欺負軍人的嘴臉。」立委（民）范雲：「民眾黨不要捨近求遠，華府資深人士說，美方希望民眾黨，屏除黨派歧見，在國防及安全事務上，展現台灣一致對外，請不要再阻擋總預算，跟我們的國防預算特別條例。」若真如傳言，就不知道民眾黨是否聽進美方建言，不過程委會總預算及國防特別條例沒過，倒是總統彈劾案議程已經確認，確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢，但元旦談話賴總統早就表明態度。統彈劾案議程已經確認確定21、22日舉行全院委員會，並邀請總統說明備詢。（圖／民視新聞）總統賴清德（1.1）：「不把立法院寶貴的時間，拿來審查中央政府總預算，卻把時間浪費在這裡。」當時總統連喊三次浪費時間，但在野依舊排訂時間，14、15日彈劾公聽會先登場，勢必再掀論戰！原文出處：藍白聯手7度封殺總預算！綠轟：「部分抽出」是史無前例 更多民視新聞報導藍白再擋1.25兆國防預算 綠營怒批弱化台灣國防「中國會很高興」鄭麗文下活棋？延攬尹乃菁進文傳會 吳宗憲宜蘭戰局備受關注賴瑞隆馬不停蹄！確定披綠袍選高雄市長 親赴台南力挺「他」通過初選民視影音 ・ 12 小時前 ・ 1