彈劾總統議程確定！26日院會上演表決大戰 羅智強：草案細節與白營討論

記者詹宜庭／台北報導

羅智強指出，最快將於26日送出彈劾日程規劃，草案已經出爐，細節部分還會與民眾黨進一步協調。（圖／翻攝畫面）

立法院今（23日）召開程序委員會，由國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌提出彈劾總統賴清德案，在藍白人數優勢下，順利通過排入26日的院會報告事項，當天將投票拚交付委員會審查。國民黨團書記長羅智強會後受訪也指出，最快將於26日送出彈劾日程規劃，草案已經出爐，細節部分還會與民眾黨進一步協調。

國民黨與民眾黨日前已預告，將在本次程序委員會提案彈劾賴清德，並最快於26日立法院會進行表決。今天的程序委員會中，藍白兩黨分別在報告事項中增列彈劾案，藍營版本由黨團總召傅崐萁領銜提案，白營則由黃國昌領銜。表決時，原本9比9平手，負責主持的國民黨籍召委翁曉玲投下關鍵一票後，彈劾案順利通過，排入26日院會議程。

對於彈劾案進度，國民黨團書記長羅智強會後受訪表示，最快將於26日送出彈劾日程規劃，草案已經出爐，細節部分還會與民眾黨進一步協調。整體方向包括：第一，召開一至數次全院委員會，邀請被彈劾人賴清德總統到立法院說明；第二，傾向在院內舉辦彈劾案公聽會；第三，凝聚憲政守護力量的部分，也會在全國展開一系列的行動；第四，彈劾投票前再召開一次全院委員會，邀請被彈劾人說明，預計安排在明年520前後。

羅智強說，這是第一次出現總統宣布不副署、不公布、不執行立法院三讀通過法案的情況，已造成憲政體制重大破壞。這也是立法院首次為捍衛民主憲政體制，啟動彈劾程序。由於過往無相關前例，相關作業仍需在在野黨之間凝聚共識，並充分聽取黨團委員意見後，才能最終定案彈劾流程細節。

