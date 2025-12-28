彈劾總統賴清德？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬

記者李鴻典／台北報導

藍白陣營提案通過啟動彈劾賴清德總統的程序，民進黨立委范雲說，政治攻防我們見多了，但把「彈劾」當成政治手段，恐怕是完全搞錯了彈劾的憲政意義。

民進黨說，假彈劾救不了台灣，拖預算傷的卻是整個國家。（圖／翻攝自民進黨臉書）

范雲表示，要彈劾總統？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬；依據《憲法訴訟法》，彈劾案通過後必須聲請憲法法庭審理，是實質的「法律訴訟」。如果藍白連起訴書的證據都湊不齊，就只是一場浪費國家資源的政治作秀。

范雲表示，要彈劾總統？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬。（圖／翻攝自范雲臉書）

范雲分析，從法理的四個層次，來看看藍白這份提案有多荒謬：

一、搞錯性質：彈劾不是「政治投票」，而是「憲法訴訟程序」

很多人搞不清楚罷免與彈劾。

廣告 廣告

👉罷免處理的是政治責任：做得好不好、民意要不要換人。

👉彈劾處理的是法律責任：必須指出公職者有重大違憲或違法行為，並說明為何需要「解職」這種最重的憲政制裁。

藍白目前提出的理由是什麼？根據傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃國昌等60人的提案：

「指揮授意行政院長卓榮泰濫編預算」「造謠抹黑」「放任台積電赴美投資」「出賣台灣關鍵產業的未來」？？？

請問具體違反哪一條法律？？藍白一條都講不出來，在憲法法庭上根本毫無意義。

二、搞錯對象：不敢提倒閣，拿總統來轉移焦點？

藍白宣稱，這次爭議的導火線是行政與立法的衝突（如財劃法、不副署）。

我國《憲法》第 37 條設計了「副署制度」，行政院長擁有副署權，也因此行政院長必須對通過法案負責。

如果立法院對行政決策不滿，憲法增修條文也設計了立法院可以對行政院長提出「不信任案（倒閣）」作為制衡工具。

而藍白捨棄正規的憲法工具不用，反而跳過行政院長直接彈劾總統，繞了一大圈還走錯路，是政治責任歸屬的錯位。

難道是不敢倒閣解散國會，只好拿總統出來轉移焦點？

范雲表示，要彈劾總統？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬。（圖／翻攝自范雲臉書）

三、搞錯邏輯：指控總統「太守法」所以要彈劾？

這提案最令人困惑的是，案由寫到：「對賴清德總統拒絕公布『財政收支劃分法』之嚴重違憲失職行為，依據中華民國憲法增修條文第四條第七項之規定，對總統賴清德提出彈劾案。」

藍白自己說，針對財劃法修法「行政院長選擇不副署」，下一句接著指控「總統公然違憲拒絕公布」。

根據《憲法》第 37 條：總統依法公布法律，發布命令，「須經」行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。

在行政院長尚未副署前，總統依法是無法公布法律的。

在此前提下，如果賴清德總統在沒有院長副署的情況下強行公布，那才叫真正的「違憲」！

然而，這份彈劾案的核心邏輯竟然是：「因為總統遵守了憲法程序（未副署不公布），所以我們要彈劾他違憲。」

拿守法當作違法的罪狀，不只是政治作秀，更是對憲法常識的公然踐踏！

四、搞錯戰場：既想彈劾又否定憲判字，陷入雙重矛盾。

這兩件事在邏輯上是完全互斥的：

如果不承認114憲判字第1號：那就要依據藍白認定的「新法」門檻，大法官審理人數需要至少 10 位。但現況大法官人數不足，憲法法庭根本開不起來，彈劾案送進去也是直接卡死。

如果想要彈劾案能被審理：那就必須承認現有的憲法法庭運作合法，也就是要承認「114年憲判字第1號」有效，接受舊法的人數計算。

范雲直言，藍白現在是「既要用憲法法庭殺敵，又要說憲法法庭無效」。這種「自相矛盾」的操作，證明了這場彈劾案從頭到尾就不是為了憲政秩序，而是一場模糊焦點的政治作秀。

相關法條參考

【關於總統公布法律之程序】

《中華民國憲法》第 37 條：

「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」

【關於彈劾總統之要件】

《中華民國憲法增修條文》第 4 條第 7 項

「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。」

【關於總統刑事豁免權】

《中華民國憲法》第 52 條：

「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。」

【關於不信任案（倒閣權）】

《中華民國憲法增修條文》第 3 條第 2 項第 3 款：

「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」

【關於憲法訴訟法之修法】

現行條文（法院可運作）：

《憲法訴訟法》第4條（現行）：

「本法所稱大法官現有總額，係指實際在任之大法官人數。」

（註：目前8人即為總額，可合法開庭審理。）

藍白版新修法（法院遭癱瘓）：

《憲法訴訟法》第4條（藍白修正版）：

「本法所稱大法官現有總額，係指憲法增修條文第五條所定之大法官人數。」

（註：將人數強制鎖定為15人。在目前僅8人在任下，無法達到10人開庭門檻，憲法法庭癱瘓，彈劾案一同被卡住。）

更多三立新聞網報導

彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！

藍不放棄親中！「賴清德2028會連任」 林濁水：國會藍白過半機會仍高

揭「彈劾賴清德網站」後台可手動改人數 工程師傻眼：什麼低能連署

彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的

