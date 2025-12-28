彈劾總統賴清德？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬
記者李鴻典／台北報導
藍白陣營提案通過啟動彈劾賴清德總統的程序，民進黨立委范雲說，政治攻防我們見多了，但把「彈劾」當成政治手段，恐怕是完全搞錯了彈劾的憲政意義。
范雲表示，要彈劾總統？先把法條看完再來談：拆解藍白提案的四大荒謬；依據《憲法訴訟法》，彈劾案通過後必須聲請憲法法庭審理，是實質的「法律訴訟」。如果藍白連起訴書的證據都湊不齊，就只是一場浪費國家資源的政治作秀。
范雲分析，從法理的四個層次，來看看藍白這份提案有多荒謬：
一、搞錯性質：彈劾不是「政治投票」，而是「憲法訴訟程序」
很多人搞不清楚罷免與彈劾。
👉罷免處理的是政治責任：做得好不好、民意要不要換人。
👉彈劾處理的是法律責任：必須指出公職者有重大違憲或違法行為，並說明為何需要「解職」這種最重的憲政制裁。
藍白目前提出的理由是什麼？根據傅崐萁、羅智強、林沛祥、黃國昌等60人的提案：
「指揮授意行政院長卓榮泰濫編預算」「造謠抹黑」「放任台積電赴美投資」「出賣台灣關鍵產業的未來」？？？
請問具體違反哪一條法律？？藍白一條都講不出來，在憲法法庭上根本毫無意義。
二、搞錯對象：不敢提倒閣，拿總統來轉移焦點？
藍白宣稱，這次爭議的導火線是行政與立法的衝突（如財劃法、不副署）。
我國《憲法》第 37 條設計了「副署制度」，行政院長擁有副署權，也因此行政院長必須對通過法案負責。
如果立法院對行政決策不滿，憲法增修條文也設計了立法院可以對行政院長提出「不信任案（倒閣）」作為制衡工具。
而藍白捨棄正規的憲法工具不用，反而跳過行政院長直接彈劾總統，繞了一大圈還走錯路，是政治責任歸屬的錯位。
難道是不敢倒閣解散國會，只好拿總統出來轉移焦點？
三、搞錯邏輯：指控總統「太守法」所以要彈劾？
這提案最令人困惑的是，案由寫到：「對賴清德總統拒絕公布『財政收支劃分法』之嚴重違憲失職行為，依據中華民國憲法增修條文第四條第七項之規定，對總統賴清德提出彈劾案。」
藍白自己說，針對財劃法修法「行政院長選擇不副署」，下一句接著指控「總統公然違憲拒絕公布」。
根據《憲法》第 37 條：總統依法公布法律，發布命令，「須經」行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。
在行政院長尚未副署前，總統依法是無法公布法律的。
在此前提下，如果賴清德總統在沒有院長副署的情況下強行公布，那才叫真正的「違憲」！
然而，這份彈劾案的核心邏輯竟然是：「因為總統遵守了憲法程序（未副署不公布），所以我們要彈劾他違憲。」
拿守法當作違法的罪狀，不只是政治作秀，更是對憲法常識的公然踐踏！
四、搞錯戰場：既想彈劾又否定憲判字，陷入雙重矛盾。
這兩件事在邏輯上是完全互斥的：
如果不承認114憲判字第1號：那就要依據藍白認定的「新法」門檻，大法官審理人數需要至少 10 位。但現況大法官人數不足，憲法法庭根本開不起來，彈劾案送進去也是直接卡死。
如果想要彈劾案能被審理：那就必須承認現有的憲法法庭運作合法，也就是要承認「114年憲判字第1號」有效，接受舊法的人數計算。
范雲直言，藍白現在是「既要用憲法法庭殺敵，又要說憲法法庭無效」。這種「自相矛盾」的操作，證明了這場彈劾案從頭到尾就不是為了憲政秩序，而是一場模糊焦點的政治作秀。
相關法條參考
【關於總統公布法律之程序】
《中華民國憲法》第 37 條：
「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署。」
【關於彈劾總統之要件】
《中華民國憲法增修條文》第 4 條第 7 項
「立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理，不適用憲法第九十條、第一百條及增修條文第七條第一項有關規定。」
【關於總統刑事豁免權】
《中華民國憲法》第 52 條：
「總統除犯內亂或外患罪外，非經罷免或解職，不受刑事上之訴究。」
【關於不信任案（倒閣權）】
《中華民國憲法增修條文》第 3 條第 2 項第 3 款：
「立法院得經全體立法委員三分之一以上連署，對行政院院長提出不信任案。不信任案提出七十二小時後，應於四十八小時內以記名投票表決之。如經全體立法委員二分之一以上贊成，行政院院長應於十日內提出辭職，並得同時呈請總統解散立法院；不信任案如未獲通過，一年內不得對同一行政院院長再提不信任案。」
【關於憲法訴訟法之修法】
現行條文（法院可運作）：
《憲法訴訟法》第4條（現行）：
「本法所稱大法官現有總額，係指實際在任之大法官人數。」
（註：目前8人即為總額，可合法開庭審理。）
藍白版新修法（法院遭癱瘓）：
《憲法訴訟法》第4條（藍白修正版）：
「本法所稱大法官現有總額，係指憲法增修條文第五條所定之大法官人數。」
（註：將人數強制鎖定為15人。在目前僅8人在任下，無法達到10人開庭門檻，憲法法庭癱瘓，彈劾案一同被卡住。）
更多三立新聞網報導
彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！
藍不放棄親中！「賴清德2028會連任」 林濁水：國會藍白過半機會仍高
揭「彈劾賴清德網站」後台可手動改人數 工程師傻眼：什麼低能連署
彈劾賴清德不是要他下台！律師揭藍白「真正盤算」：這才是他們想要的
其他人也在看
7.0強震台北狂搖！象山「鏡頭君」直擊101大力晃動20秒
宜蘭外海27日深夜發生規模7.0的強烈地震，全台有感。值得注意的是，台北市象山上的即時影像鏡頭，剛好拍下地震時台北101晃動的影像，時間長約20秒左右。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 25
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 10 小時前 ・ 16
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 13 小時前 ・ 10
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 10
還沒冷完！專家示警「下波冷空氣恐衝寒流」關鍵時間曝光
生活中心／巫旻璇報導今（26）日受到大陸冷氣團影響，全台平地氣溫明顯下探，清晨最低溫出現在離島馬祖，僅7.4度；台灣本島方面，則以新北市石碇測得的10.1度最為寒冷。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末期間冷氣團影響將逐漸減弱，各地氣溫可望小幅回升，但跨入新年後，東北季風仍相當活躍，預估明年1月2日將再有一波大陸冷氣團南下，後續至1月5日至7日，冷空氣強度甚至有機會達到寒流等級。民視 ・ 1 天前 ・ 9
內幕／彰化派系反彈太大 謝衣鳯恐退選2026
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，除六都選區之外，全國最大縣：彰化縣的選情也備受關注。民進黨已確定徵召綠委陳素月參選，國民黨內原本都看好由藍委謝衣鳯出馬，但迄今無下文。據了解，若...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 31
書摘／福原愛驚爆江宏傑沒把她看在眼裡？ 26個字曝離婚真實原因
日本「桌球甜心」福原愛與江宏傑的離婚大戲。沉寂一段時間時候，隨著福原愛挺巨肚說已再婚再度引爆注意。福原愛早在《不管怎樣的哭法，我都準備好了》書中曝光江宏傑「根本沒把自己看在眼裡」。福原愛訴說兩人的互動：【真正愛妳的人，會讓妳的心情自由，並且看見自我、重新認識自我。】時間軸拉到現在來看，福原愛真的做到了「自由」。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 170
快訊／台北搖很大！東北地區23:06強烈地震 初判規模7.4
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天晚上11時06分左右，東北地區發生有感地震，預估震度3級以上地區：臺北、基隆...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 17
台日對抗賽》一朗猛讚的日本怪物重砲 被台灣投手震撼：1特點很少見⋯
中信盃台日高中棒球對抗賽，九州聯隊開路先鋒牟禮翔首打席就敲出來台灣首安，帶動3分大局，助隊以4：0擊敗北海道聯隊，身高182公分、92公斤的牟禮翔，來台灣前才被鈴木一朗盛讚打擊練習的擊球很厲害，讓這位「怪物重砲手」受到高度關注。牟禮翔昨晚遠征台灣首戰扛下開路先鋒，被平鎮高中完全封鎖，4打數無安打，吞自由時報 ・ 1 天前 ・ 13
規模7.6地震撼台 宜蘭最大7級、北台震感強烈
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導中央氣象署今（27）日晚間發布地震速報，指出東北地區發生芮氏規模7.6地震，震央位於北緯24.62度、東經121.94度，地震深度...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 35
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕
深夜強震驚魂！夏于喬嚇到「抱孕肚哭了」：地震太可怕EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 11
新北市、新竹市藍白合大破局？鄭麗文表態了
即時中心／潘柏廷報導隨著2026年地方大選不到一年，朝野各政黨陸續展開布局，令外界關注之一是在野陣營的「藍白合」；然而在新竹市長方面，雖國民黨宣稱會禮讓市長高虹安連任，但有意角逐市長的藍營前發言人何志勇則嗆，除非民眾黨承諾2028年禮讓國民黨推派總統人選，自己就會退選，而民眾黨主席黃國昌今（27）日下午更在新北新莊舉辦首場造勢活動，都讓外界好奇藍白合是否破局。對此，國民黨主席鄭麗文下午也表態了！民視 ・ 17 小時前 ・ 139
潛力股名單公布！台股「市值大爆發」才剛開始要飆？不是記憶體...成長榜前九名都「這族群包了」
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股正式寫下歷史新頁。26日整體總市值首度站上百兆元關卡，背後最大推手正是人工智慧浪潮全面引爆。今年以來，上市櫃公司...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 8
1年新車停賣場被偷！ 車主冤：2鑰匙都在我身上
高雄一名車主，在大賣場租了月租停車位，卻在25號被不明人士開走，車主哀怨指出，兩把鑰匙都在身上，也沒欠債，又因為停在「監視器死角」，至今下落不明，有專家指出，確實有技術可以拷貝鑰匙，但很耗時費工。TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 65
為何不交往阿Ken？安心亞公開露臉鬆口全招了 「關鍵主因」曝光
萬年緋聞情侶安心亞跟阿Ken日前被拱交往，對此安心亞曾表示兩人就是很好的工作搭檔，不會認真思考進一步談戀愛的可能性。近來她上王偉忠廣播節目，王偉忠現場也直言兩人如果在一起蠻好的，安心亞聽聞也透露為何不跟阿Ken在一起的主因。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
新北雙屍命案！三重套房飄散惡臭 警破門發現46歲情侶陳屍屋內
新北市三重區光復路二段39巷一處出租套房，昨（26日）因屋內持續傳出異味，引起大樓管理人員警覺，通知房東後報警處理。警方會同房東進入屋內查看，發現一對同為46歲的林姓男子與謝姓女子倒臥床上，已無生命跡象，研判死亡時間已超過數日。鏡報 ・ 21 小時前 ・ 40
一家三代鉛中毒！兇手竟是「阿嬤拜拜」 醫嘆：很狡猾
燒香拜拜是台灣的祭祀文化，但若長期選用劣質香，可能導致重金屬中毒。腎臟科醫師林軒任分享，一名阿嬤使用劣質香長達30年，因出現全身痠痛、貧血、雙腳水腫而就醫，檢查發現血鉛濃度異常偏高，也就是「鉛中毒」，連丈夫、兒子、小孫子也受到波及。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 42
台南前消防局長李明峯聯手她「收賄300萬」涉貪遭押 女密友正面照曝光
台南市消防局24日遭檢廉兵分8路搜索，一共傳喚10人到案說明，除了前消防局長李明峯外，還包括秘書、搶救科長、車保場長等人，檢察官訊問至凌晨，認被告李明峯、楊姓女密友涉收受曾姓業者賄賂300餘萬元，向法院提出聲押獲准。據了解，李明峯與楊姓女密友關係匪淺，承攬消防月曆，還曾在2022年以數位行銷公司負責人身份，出席記者會。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
強震驚魂！板橋社區降「磁磚雨」 住戶淚控：都更再慢恐出人命
昨（27）日深夜 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，雙北地區震度達 4 級。強烈搖晃不僅驚醒民眾，更再度震出老舊建築的居住安全危機。新北市板橋區一處社區大樓在地震當下發生嚴重外牆剝落，大片磁磚夾雜混凝土塊從高空墜地，目擊住戶餘悸猶存，形容這場「磁磚雨」是與死神擦肩而過的 60 秒生死瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 18
民進黨台南人選出爐？謝寒冰分析「驚人民調差距」：賴清德目標只有這事
藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區的台南，將由立委陳亭妃、林俊憲的哪一方出戰，更是受到高度關注；媒體人謝寒冰分析《鏡報》綠營內參民調指出，隨著林俊憲支持度明顯上揚，出線機率已經大幅提升。謝寒冰更直言，其實對賴清德而言，只要民進黨能勝過國民黨即可。《鏡報》昨（25）日公布綠營台南市長內參民調，發現陳亭妃在對上國民黨立委謝龍介時，以54.1%大幅領......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 109