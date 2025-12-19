彈劾總統賴清德「先解決2關卡」！1圖揭藍白「達標難度」

政治中心／周希雯報導

藍白日前通過《財劃法》修法，行政院隨即宣布「不副署」抗衡、獲總統賴清德力挺，引發藍白強烈反彈；昨（18日）不只提案監察院彈劾行政院長卓榮泰，藍白今（19日）還宣布彈劾違憲總統賴清德，此舉震撼政壇。不過，「彈劾總統」並非易事，究竟藍白需要挺過什麼關卡、會面臨何種難關，彈劾過關的後續又是如何？《民視新聞網》以簡單圖表帶您馬上了解。

據憲法增修條文規定，立法院若要對總統、副總統提出彈劾案聲請，必須先獲得立法院2分之1以上席次提議。以目前局勢來看，全體113席委員需有57席立委提議，若國民黨擁有52席、加上民眾黨8席或無黨籍2席，第一階段提議可達標；不過緊接著將面臨2大難關。

一眼看新聞／

在野想通過總統彈劾案，需先解決2難關。（圖／民視新聞）





第一關：立法院決議

在野在第一階段提議達標後，還需要立法院3分之2以上席次決議，也就是需要76席立委決議。不過目前民進黨有51席，即使國民黨、民眾黨加上無黨籍席次全數決議也只有62席，剩餘14席需要民進黨立委同意，因此這一關有極大難度。

解法：倒閣重選

在野向行政部提出不信任案、也就是俗稱的「倒閣」，倒閣後總統解散國會並重選，在野力拼奪下76席就有望達標。

如果在野最終獲得76名立委決議，彈劾案將送入憲法法庭；憲法法庭收案後，首先會審查「聲請程序合法性」（例如國會決議程序是否合法），不符程序要件會被裁定不受理；如果符合法定程序，則將舉辦言詞辯論等審理程序。

第二關：大法官人數不足

憲法法庭評議過程，需經由大法官現有總額3分之2以上參與、人數不得低於10人；也需獲得大法官現有總額3分之2以上同意、人數不得低於9人，符合以上2點彈劾案才能成立。不過，總統賴清德分別在去年、今年提出兩波大法官提名，最後都被藍白否決，如今憲法法庭僅剩8名大法官，參與評議的大法官人數不足，無法開啟審理程序

解法：補滿大法官人數

藍白行使人事同意權，補充憲法法庭人數直到評議門檻，或是未來同意賴清德所提出的大法官人選，讓憲法法庭恢復運作。

憲法法庭一旦通過彈劾案，被彈劾的總統、副總統，自判決生效日起，即刻解除職務，據我國憲法49條，總統缺位時將由副總統繼任、直到任期屆滿。也就是說，藍白即使闖過上述2道難關、成功彈劾賴清德，也不會重新進行總統大選，而是由副總統蕭美琴繼任，直到2028年任期屆滿。

原文出處：一眼看新聞／藍白「彈劾賴清德」須先闖2關卡！簡單1圖揭難度、達標門檻

