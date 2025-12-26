彈劾總統賴清德一階過了 綠轟「二階不會過還硬要亂」存心讓中共高興

立法院在藍白人數優勢之下，通過彈劾總統賴清德第一階段提議程序。（圖片來源／立法院提供）

立法院本（26）日召開院會，藍白在野黨挾人數優勢以贊成60人、反對51人通過彈劾總統賴清德的第一階段程序，並擬於明年5月19日進行第二階段投票。

民進黨立委王義川抨擊，藍白加起來沒有76席，明知不會過第二階段還硬要亂，「台灣因為這些事情亂，誰最開心？你們祖國最高興！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

60比51，藍白通過彈劾賴清德一階程序

因不滿中央政府「不副署」疑似違憲的財劃法以及憲法法院判決憲訴法違憲，藍白在野黨本週二排定，於本日立法院會進行彈劾總統賴清德的第一階段程序。

在藍白在野黨挾人數優勢的情況下，本日立法院會以贊成60人、反對51人通過第一階段彈劾提議程序，並擬定明年1月14日、15日舉行公聽會；1月21日、22日由全院委員會召開審查會，邀請總統賴清德說明並進行詢問；4月27日將舉行聽證會；5月召開第二次審查會，最終於5月19日進行彈劾案第二階段投票。

根據憲法增修條文第7條第4項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。而本日僅為第一階段的提議程序，後續尚須經全體立法委員三分之二以上之決議，以及聲請司法院大法官審理，均須通過之後，使可完成彈劾程序。

藍白提出決議稱憲法判決「無效」

本日立法院除了通過彈劾總統的一階提議程序之外，藍白在野黨因為不滿憲訴法遭憲法法庭判決違憲，因此本日也提出「114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效」決議案，並挾人數優勢逕付二讀，交付黨團協商。

前述決議草案載明：「針對憲法法庭大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，因逾越司法權限、侵害立法權及違反程序正義，違法進行判決，嚴重損害憲政秩序，予以嚴厲譴責。」

決議草案續指：「憲法裁判之權威，必須建立在明確、拘束且可預期之程序門檻，此次憲法法庭未依法合法組成，欠缺作成判決的審判權限，自始不具審判權，114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效；至於大法官援引此判決，以人數未達憲訴法所定法定門檻10位所作之任何憲法裁判，亦均屬無效，不生效力，自不待言。」

根據憲法第78條及第171條規定：「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權。法律與憲法牴觸者無效。」因此立法院能否透過決議來否定司法院大法官所為之憲法判決，顯然存有疑義。

王義川：藍白二階表決不會過還硬要亂

由於二階程序尚須經全體立法委員三分之二以上之決議，亦即須76席同意，顯然藍白人數並不足以達成此門檻，因此民進黨立委王義川本日於立法院會中發言痛斥藍白「打假球」。

王義川抨擊，藍白說要彈劾總統「都假的啦」，因為藍白加起來沒有76席，明明知道不會過還硬要亂，台灣因為這些事情亂，「誰最開心？你們祖國最高興！你們中央最高興啦！你們阿共最高興啦！習近平最高興啦！」

對於藍白訂於5月19日才要進行彈劾總統的二階程序，王義川批評，藍白不是只亂兩、三天，是要拖半年，為了拚選舉要拖半年，拖到5月才要處理，「這就是硬要亂」，還要總統賴清德來立法院挨罵，但是就算藍白一直罵，表決也還是不會過。

鍾佳濱：藍白不接受憲法判決證明國會獨大

針對藍白在野黨推定決議擬宣告憲法判決無效，民進黨立法院團幹事長鍾佳濱抨擊，憲法第78條規定，「司法院解釋憲法，並有統一解釋法律及命令之權」，但藍營又提案稱不接受憲法判決，這證明藍白認為國會獨大，可以推翻憲法的解釋。

鍾佳濱譏諷，藍白左手提出要彈劾總統，右手把要負責總統彈劾審理的憲法法庭推翻否定，這不是精神錯亂、黨格分裂是什麼，根本是把憲法判決當空氣、拿彈劾總統當遊戲。

鍾佳濱強調，憲法是國家的根本大法，昨天是行憲紀念日，藍白不要過了耶誕節卻忘了遵守憲法，藍白若要合憲，就得遵守憲法判決的決定，呼籲立法院不要再做出違法、違憲的決定。

(原始連結)





