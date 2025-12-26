彈劾總統超困難！2大關卡、藍白盤算一次看懂

藍白提案彈劾總統賴清德，12月26日立法院院會通過彈劾提案，但後續還有2大關卡。（資料照片／鄒保祥攝）

因不滿行政院拒絕副署《財劃法》，藍白提案彈劾總統賴清德。立法院院會今天（26日）以60票贊成、51票反對通過彈劾之提案，明年5月19日將進行表決投票。然而事實上，彈劾總統的難度非常高，有兩道關卡，要彈劾成功並非易事。藍白到底在盤算什麼？《鏡報》帶您一次看懂。

彈劾門檻與流程

依照憲法增修條文第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員2分之1以上之提議，全體立法委員3分之2以上之決議，聲請司法院大法官審理。

也就是說，在113席立委之中，須至少有57人提案，再經76人同意，彈劾案才會成案。

此外依照《立法院職權行使法》，彈劾案以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

彈劾成功要重選總統嗎？

如果總統因被彈劾而缺位，依照憲法第49條規定，總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。也就是說，如果賴清德遭彈劾而下台，將由副總統蕭美琴繼任總統，直到2028年5月，在此之前不須重選總統。

總統賴清德（前）如果被彈劾成功，將由副總統蕭美琴（後）繼任。（資料照片／鄒保祥攝）

彈劾兩道關卡超困難

第一道關卡在立法院，彈劾案提案門檻是總數113席的立委要至少有57人提案，再經76人同意，才會成案。

在12月26日的立法院院會中，藍白以60票贊成，勝過綠營的51票反對，已順利通過彈劾提案，然而，後續才是關鍵。

國民黨團現有52席、民眾黨團8席，民進黨團則有51席，藍白相加有60席，雖然超過57席的提議門檻，但除非最後民進黨立委有高達16人倒戈，否則不可能達到76人同意而成案。

再者，就算立法院順利通過彈劾案，送到司法院憲法法庭之後，又是第二道關卡。

目前大法官人數僅8人，雖未達法定開會人數10人，但憲法法庭12月19日公布由5名大法官署名的「114年憲判字第1號」判決，宣告藍白《憲法訴訟法》修正條文違憲，憲法法庭復活。

在憲法法庭維持運作的情況下，要宣告總統、副總統彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額3分之2以上同意，這也是一道相當高的門檻。

憲法法庭12/19公布由5位大法官署名的署名的「114年憲判字第1號」判決，宣告藍白《憲法訴訟法》修正條文違憲，上演大復活戲碼。（資料照片／李智為攝）

藍白在盤算什麼？

根據藍白黨團規劃的彈劾總統賴清德時間表，預計明（2026）年1月14日、15日舉行2場公聽會；1月21日、22日於立法院召開第一次審查會；4月27日舉行聽證會；5月13、14日召開第二次審查會；最後5月19日進行彈劾案記名投票。

重點就在於1月下旬、5月中旬的審查會，將邀被彈劾人賴清德到立院說明15分鐘，且由各黨團會推派代表負責進行詢問。藍白的意圖就是想藉此「質詢」賴清德。



