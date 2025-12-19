彈劾總統難度超高 台灣史上唯一是這人

▲國共內戰期間滯美未歸的代理總統李宗仁（右）是史上首位遭到彈劾、罷免的副總統。（圖／翻攝維基百科）

[NOWnews今日新聞] 行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，引發在野黨不滿，藍白兩黨立委今（19）日聚集在議場前開記者會，發動彈劾總統賴清德，未來也將下鄉宣導。不過根據《憲法》增修條文，彈劾總統要有三分之二立委同意，經立法院決議後，還要向司法院大法官提出，由大法官審理，難度很高，憲政史上也僅有在國共內戰時期，滯美未歸的代理總統李宗仁，不過當時是由監察院彈劾總統。

根據原始的《憲法》，總統、副總統由國民大會分別選出，1948年行憲後，國民大會先選出蔣介石為總統，蔣介石屬意孫科擔任副總統，但經四輪投票後，由李宗仁勝出。蔣介石與李宗仁素來不合，兩人就職典禮時，李宗仁還曾說蔣介石故意要他穿軍服，自己穿長袍馬褂，讓他看起來像副官。

1949年1月國共內戰爆發，蔣介石宣布引退，2天後李宗仁宣布代理總統，並開始與共產黨商談，但共產黨並無停戰意圖，4月解放軍佔領南京，10月1日，中華人民共和國在北京成立，12月5日李宗仁稱胃疾需出國治療，與家人搭乘包機赴美。

到了1950年3月1日，蔣介石在台北宣布復行視事，他稱李宗仁是代行，並非繼位，所以蔣自己還是總統，李宗仁仍是副總統。1952年1月11日，監察院通過李宗仁副總統彈劾案，1954年3月，監察院投票表決，一致同意罷免李宗仁副總統職務。

如今經過修憲，憲政運作已不太相同，根據《憲法》增修條文與《立法院職權行使法》規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員二分之一以上之提議，全體立法委員三分之二以上之決議，聲請司法院大法官審理。

根據規定，立法院須經全體立法委員二分之一以上提議，以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。全院委員會審查後，提出院會以記名投票表決，如經全體立法委員三分之二以上決議，向司法院大法官提出彈劾案。

根據《憲法訴訟法》，立法院向司法院聲請彈劾案判決後，應於收受彈劾案件聲請之日起六個月內為裁判。言詞辯論期日時，聲請機關及被彈劾人應依序陳述彈劾意旨及就彈劾事實為答辯。宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額三分之二以上同意；主文並應諭知被彈劾人解除職務。評決未達前項同意人數者，應為彈劾不成立之判決。

