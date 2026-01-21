即時中心／黃于庭報導

藍白掌握國會多數，日前挾著人數優勢通過彈劾總統賴清德提案。賴清德昨（20）日發函立法院長韓國瑜，「立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務」，因此不予列席今日召開的全院委員會。對此，民進黨立委吳思瑤砲轟，藍白要求總統列席，議場卻空蕩蕩，「連自己人都不捧場，就知道鬧劇多難看」。

藍白聯手提出彈劾案，本（1）月14、15日舉行公聽會，今明2天立法院召開全院委員會審查，原定國民黨、民進黨、民眾黨各推派15人、15人及2人，同時邀請賴清德列席說明。不過，總統府昨日回函立法院，提到「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席」。

對此，吳思瑤曝光稍早議場畫面，表示藍白要彈劾賴清德，要總統到立院列席，結果看看今天的議場，民眾黨8席空蕩蕩、國民黨54席，也只有小貓4隻，「韓國瑜不阻止這場立院大亂彈，陪演也是剛好」。

吳思瑤痛批，連自己人都不捧場，就知道這場鬧劇多難看，而民進黨不為這場鬧劇背書，因此除了發言代表之外，全員不出席，「總統拒絕奉陪，不隨之起舞，是明智之舉」。





原文出處：快新聞／彈劾總統鬧劇「自家人也不挺」！藍白僅4人列席 議場唱空城畫面曝

