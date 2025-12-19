彈劾總統「兩大關卡」難度高！藍白彈劾賴清德門檻、流程一次看

藍白對總統賴清德提出彈劾案。（資料照片／李智為攝）

因不滿行政院拒絕副署《財劃法》，藍白再出新招，提案彈劾總統賴清德。然而事實上，彈劾總統的難度非常高，有兩道關卡，要彈劾成功並非易事。《鏡報》帶你一次看懂彈劾的門檻和流程。

彈劾門檻與流程

依照憲法增修條文第4條第7項規定，立法院對於總統、副總統之彈劾案，須經全體立法委員2分之1以上之提議，全體立法委員3分之2以上之決議，聲請司法院大法官審理。

也就是說，在113席立委之中，須至少有57人提案，再經76人同意，彈劾案才會成案。

此外依照《立法院職權行使法》，彈劾案以書面詳列彈劾事由，交由程序委員會編列議程提報院會，並不經討論，交付全院委員會審查。全院委員會審查時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明。

如果立法院成功提出彈劾案，到了司法院大法官組成的憲法法庭，依照《憲法訴訟法》，須有總額3分之2以上大法官參與評議，而宣告彈劾成立之判決，其評決應經大法官現有總額3分之2以上同意。

藍白在19日上午宣布，對總統賴清德提出彈劾案。

彈劾成功要重選總統嗎？

如果總統因被彈劾而缺位，依照憲法第49條規定，總統缺位時，由副總統繼任，至總統任期屆滿為止。也就是說，如果賴清德遭彈劾而下台，將由副總統蕭美琴繼任總統，直到2028年5月，在此之前不須重選總統。

彈劾兩道關卡超困難

第一道關卡在立法院，彈劾案提案門檻是總數113席的立委要至少有57人提案，再經76人同意，才會成案。

目前國民黨團有52席、民眾黨團8席，民進黨團則有51席，藍白相加有60席，雖然超過57席的提議門檻，但除非最後民進黨立委有高達16人倒戈，否則不可能成案。

再者，就算立法院順利通過彈劾案，送到司法院憲法法庭之後，又是第二道關卡。目前大法官人數僅8人，未達法定開會人數10人，所以憲法法庭開不成，自然也無法處理彈劾案。



