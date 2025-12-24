彈劾總統？吳靜怡：黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！

記者李鴻典／台北報導

行政院長卓榮泰不副署財劃法，在野黨宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。民眾黨主席黃國昌說，26日會提出整個彈劾程序草案，並邀賴總統以被彈劾人身分列席說明；另規劃在全國舉辦公聽會後，才正式進入投票表決程序。政治評論員吳靜怡表示，黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！

吳靜怡表示，黃國昌人生只剩下寄情賴清德，可悲！（圖／民眾黨團提供）

吳靜怡指出，憑什麼不顧民意先拆台灣防線，再喊彈劾賴清德？藍白義和團的憲政雙標秀！她說，藍白先不顧台灣五成以上民意，四度封殺1.25兆國防特別條例，拆解台灣的防衛防線，現在卻反過來彈劾賴清德維護憲政平衡，憑什麼？這分明是義和團式的盲目衝撞，罔顧國家安全，只為黨派私利！黃國昌就像是帶領藍白義和團，上演一場赤裸裸的憲政雙標秀，先拆台灣防線，再談彈劾，是什麼矛盾的小丑邏輯？

吳靜怡表示，總統在憲政體制中最核心的責任之一，就是國家安全，而過去這一年，藍白在立法院做了什麼，社會記得很清楚，針對關鍵軍購案反覆杯葛、凍結，對不對稱戰力與防衛韌性預算多次阻擋，大量操作「疑美論」、「軍購無用論」，刻意製造恐慌與不信任！這些行為的結果只有一個，就是讓台灣更脆弱。

吳靜怡指出，黃國昌像是躲在「彈劾賴清德」議題中的「超速仔」，企圖躲過自己不敢選新北而找個理由，要求立法院砸錢辦全國座談巡迴說明會，當他陽春黨主席的免費歌廳秀，手段如此愚蠢，柯文哲難道看不出來？拿賴清德玩政治口水，連地方組織都懶得經營。

吳靜怡進一步表示，柯文哲解除限制住居，就如同鬼神童子解除束縛，會不會到高雄興風作浪？柯文哲曾經直播透露到南部經營，許多人判斷是台南，但曾經民眾黨在組織佈局計畫是深耕高雄，若柯文哲要延續自己司法一貫的方程式，就是要延伸政治影響力，無論是壯大民眾黨才能獲得未來正副總統叫板的能量，又或者在明年參選藍白候選人一定要有強棒，目前有人勸進陳佩琪參選澎湖，而高虹安也早就不是民眾黨，柯文哲若到高雄，恐怕才會成為政壇震撼彈！柯志恩面臨即使有王金平也擋不住的第一波巨浪。

吳靜怡也說，民眾黨小雞們只寄望真正有影響力的柯文哲，黃國昌人生卻只剩下寄情賴清德，可悲啊啊啊！

