彈劾總統「網路連署」破156萬人 吳子嘉拆解賴盤算：虛招

藍白兩黨正式宣布提案彈劾總統賴清德。（圖／中時資料照）

行政院長卓榮泰不副署財劃法，引發憲政爭議，藍白兩黨今（19）日正式宣布提案彈劾總統賴清德，而網路昨天也出現「彈劾賴清德連署」的活動，截至今天早上10點，已累積超過156萬人次連署。對此，資深媒體人吳子嘉分析揭賴清德的盤算，直言「台灣會倒楣到2028年」。

截至今天早上10點，彈劾賴清德連署已累積超過156萬人。（圖／翻攝自彈劾賴清德連署網站）

吳子嘉昨天在《董事長開講》節目指出，彈劾卓榮泰及賴清德只是「罵人比賽」，一點都沒有用，更斷言台灣就是倒楣到2028年，「2028就垮掉，如果還有剩一口氣的話，還有機會產業轉型」。

吳子嘉分析，賴清德其實面臨內憂外患，內部有蔡英文不同的派系，蔡英文要搞的是國際關係。吳子嘉因此認為，民進黨內跟華府的關係有2條路線以上，一條是美國在台協會處長谷立言，另一條直接通到華府。

吳子嘉爆料昔日一段內幕稱，有人叫蔡英文繼續保持溫度，當時內部已經不是很穩定，突然間谷立言跑去會面蔣萬安，並私下約國民黨立委徐巧芯以及國防外交委員會的人，直接到AIT喝咖啡，另外也拜訪鄭麗文，結果國防預算2度被退件。他推測，若谷立言繼續走下去，搞不好預算就過了，但賴清德卻不願意，因為若谷立言的力量分成兩邊（執政和在野黨），2028年美國就不會全力支持賴清德。

吳子嘉解釋，若賴清德總統得到美國的支持只有2分之1，民進黨就會先造反，所以賴現在攻擊在野黨其實是虛招，「攻擊在野黨看起來是有外患，其實不是，而是要顧基本盤」；此舉讓民進黨上上下下變成白蓮教、義和團，論述全部一個鼻孔出氣，但問題核心是在阻擋美國的力量與在野黨溝通，「因為溝通完成的話，它的高度被利用價值馬上下滑，28年就掛掉了，而且民進黨內就會反彈」。

那麼明年、後年怎麼辦？吳子嘉緩頰沒事，因為賴清德沒辦法想那麼久，所以現在台灣不是憲政僵局，就是為了賴清德一個人，「他要顧住自己的絕對的權威，基本盤顧好，其他什麼都不管」，藉攘外之名在做安內之實；藉打擊外患之名，做除掉內憂之名。吳子嘉也觀察到，這幾天谷立言不見、蔡英文不見、蘇貞昌不敢講話，謝長廷出來了，全國都是民進黨變義和團。

